झारखंड के रामगढ़ जिले में रांची-पटना हाईवे पर शनिवार देर रात हुए हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया है. पीएमओ की ओर से एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी गई है.

पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड के रामगढ़ जिले में हुई दुखद घटना के बारे में जानकर बहुत पीड़ा हुई. दुख की इस घड़ी में मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं. घायल लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हों, यही कामना है. पीएम मोदी ने आगे कहा कि जान गंवाने वालों के परिजनों को PMNRF से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे.

Distressed to learn about the tragic mishap in the Ramgarh district of Jharkhand. My condolences to the bereaved families in this hour of grief. May the injured recover at the earliest. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each of those who lost their lives. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) November 29, 2026

13 लोगों की मौत

रामगढ़ जिले में रांची-पटना हाईवे पर शनिवार रात करीब दो बजे NH-33 पर पैंकी इलाके में स्कॉर्पियो की दूसरी गाड़ी के साथ भिड़ंत में 13 लोगों की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार नालंदा के जांघारों गांव के 14 लोग स्कॉर्पियो में सवार होकर रामगढ़ जिले के रजरप्पा मंदिर पूजा करने के लिए आ रहे थे. इसी दौरान रामगढ़ के पैंकी के समीप स्कॉर्पियो की अज्ञात वाहन से जोरदार टक्कर हो गई.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि चीख पुकार और अफरा-तफरी मच गई. पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची. मरने वालों में 4 बच्चे, 4 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल हैं. हादसे में घायल 1 शख्स का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है. उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है.

पुलिस ने क्या बताया

रामगढ़ पुलिस ने 13 लोगों की मौत की पुष्टि की है. रामगढ़ के एसडीपीओ आलोक रंजन ने बताया कि मृतक नालंदा जिले के रहने वाले थे. उन लोगों के पास से मिले आधार कार्ड से कुछ लोगों की पहचान हो गई है.

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