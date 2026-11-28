गांव की सड़कों पर अचानक खतरनाक वन्यजीव आ जाएं तो पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच जाती है, लेकिन जब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही कोई पल रोंगटे खड़े कर दे, तो वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाता है. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही भयानक और डरावना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वन विभाग की टीम गांव की बीच सड़क पर पहुंचे एक विशाल मगरमच्छ को काबू करने की कोशिश करती नजर आ रही है. रस्सी के सहारे मगरमच्छ को पकड़ने की जद्दोजहद के बीच उसकी पूंछ की जोरदार मार से टीम का एक सदस्य जमीन पर गिर पड़ता है, जिसे देखकर हर कोई सहम उठता है.

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि गांव की सड़क पर लोगों और रेस्क्यू टीम की मौजूदगी के बीच एक बड़ा मगरमच्छ डटा हुआ है. वन विभाग की टीम उसे सुरक्षित तरीके से काबू में लेने के लिए जुटी है और इसी दौरान एक सदस्य रस्सी के जरिए उसे पकड़ने या बांधने की कोशिश करता है. मगरमच्छ की ताकत और अचानक पलटने की रफ्तार का अंदाजा न लग पाने से यह पूरा ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा हो जाता है.

पूंछ के वार से जमीन पर गिरा शख्स और फिर बढ़ा अलर्ट

इस वायरल वीडियो का सबसे खौफनाक और भयानक पल तब आता है, जब रस्सी से पकड़ने की कोशिश के दौरान मगरमच्छ अपनी ताकतवर पूंछ से उस टीम मेंबर को जोरदार चोट मार देता है. पूंछ का वार लगते ही वह शख्स संतुलन खोकर जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग और टीम के बाकी सदस्य पल भर के लिए सन्न रह जाते हैं. हालांकि, इस झटके के बाद पूरी टीम तुरंत अलर्ट हो जाती है और गिरने वाले सदस्य को संभालते हुए मगरमच्छ से सुरक्षित दूरी पर खड़ा कर दिया जाता है ताकि कोई बड़ा हादसा न हो.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जताई दहशत और दी प्रतिक्रियाएं

इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और कमेंट सेक्शन में यूजर्स इस डरावने नजारे पर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं...

एक यूजर ने हैरानी और चिंता के साथ लिखा, "भाई मगरमच्छ की पूंछ की ताकत वाकई डरावनी होती है, एक झटके में शख्स जमीन पर गिर गया, गनीमत रही कि बाद में उसे सुरक्षित दूरी पर कर लिया गया."

दूसरे यूजर ने रेस्क्यू के जोखिम पर कमेंट किया, "गांव की बीच सड़क पर इतने बड़े मगरमच्छ को संभालना बेहद खतरनाक काम है, रेस्क्यू टीम को हर कदम पर पूरा अलर्ट रहना पड़ता है." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "यह वीडियो देखकर सच में रोंगटे खड़े हो गए, जंगल और गांव के बीच ऐसे हालात में पूरी सावधानी बेहद जरूरी है."

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