भारतीय रेल की ट्रेनों से जुड़े वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जाते हैं, लेकिन जब बात रफ्तार और मुकाबले की हो तो लोग पलक झपकाना भी भूल जाते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विक्रमशीला एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस के बीच 'रेस' जैसा नजारा देखने को मिल रहा है. पूरी रफ्तार से दौड़ती विक्रमशीला एक्सप्रेस को साइड से आती वंदे भारत जिस अंदाज में ओवरटेक करते हुए आगे निकलती है, उसने सोशल मीडिया यूजर्स का पूरा ध्यान खींच लिया है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्रैक पर विक्रमशीला एक्सप्रेस अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रही है, तभी बगल के ट्रैक से वंदे भारत ट्रेन तेज गति से आती है और कुछ ही पलों में उसे पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाती है. पटरियों पर दो ट्रेनों के एक साथ गुजरने और वंदे भारत के स्मूद व तेज ओवरटेक का यह फ्रेम देखने वालों के लिए किसी थ्रिलिंग मोमेंट से कम नहीं लग रहा है.

रफ्तार और आधुनिक अंदाज ने खींचा सबका ध्यान

भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर अलग-अलग रूट्स और स्पीड प्रोफाइल वाली ट्रेनों के ऐसे आमने-सामने आने या ओवरटेक करने के वीडियो अक्सर रेल प्रेमियों और आम यूजर्स के बीच चर्चा का विषय बन जाते हैं. इस क्लिप में भी वंदे भारत की तेजी और विक्रमशीला एक्सप्रेस के साथ उसका यह कॉम्बिनेशन देखकर लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. कई यूजर्स इसे भारतीय रेल की बदलती रफ्तार से जोड़कर देख रहे हैं, तो कई लोग इसे मजेदार 'रेस' के अंदाज में शेयर कर रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए मजे और दी दिलचस्प प्रतिक्रियाएं

इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से फैल रहा है और कमेंट सेक्शन में यूजर्स जमकर अपनी चुटकियां और प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं:

एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "भाई पटरियों पर तो जबरदस्त रेस चल रही है, विक्रमशीला के बगल से वंदे भारत का निकलना गजब दिख रहा है."

दूसरे यूजर ने रफ्तार पर चुटकी लेते हुए कमेंट किया, "वंदे भारत की स्पीड और ओवरटेक का अंदाज वाकई कमाल है, वीडियो देखते ही मजा आ गया."

वहीं एक और यूजर ने लिखा, "रेलवे के ऐसे वीडियो देखकर अलग ही वाइब आता है, सोशल मीडिया पर यह क्लिप खूब घूम रही है."

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