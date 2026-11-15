सड़क पर कब किस मोड़ पर मौत आपका इंतजार कर रही हो, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है. लेकिन कई बार आधुनिक तकनीक इंसान के लिए किसी फरिश्ते से कम साबित नहीं होती. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला डैशकैम वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक टेस्ला कार ने अपनी स्मार्ट सेंसर तकनीक की बदौलत न सिर्फ खुद को एक भयानक हादसे से बचाया, बल्कि अंदर बैठे लोगों की जान भी बचा ली.

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर ट्रैफिक सामान्य गति से चल रहा है और टेस्ला के ठीक आगे एक दूसरी कार जा रही है. तभी अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार और बेकाबू कार गोली की रफ्तार से आती दिखाई देती है, जिसका सीधा निशाना टेस्ला या उसके आगे चल रही कार बनने वाली थी.

पलक झपकते ही टेस्ला ने मारा कट, सेकंडों में टल गई बड़ी अनहोनी

जैसे ही पीछे से आ रही वह तेज रफ्तार कार बेहद करीब पहुंचती है, टेस्ला के एडवांस सेफ्टी फीचर्स और सेंसर्स खतरे को भांप लेते हैं. बिना किसी देरी के टेस्ला खुद-ब-खुद तेजी से कट मारकर साइड लेन में निकल जाती है. एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, खबर केवल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर लिखी गई है.

टेस्ला के रास्ते से हटते ही पीछे से आ रही वह बेकाबू कार सीधे आगे चल रही दूसरी गाड़ी में जोरदार तरीके से जा ठुकती है. टक्कर इतनी भयानक थी कि अगर टेस्ला समय रहते साइड न होती, तो वह दो गाड़ियों के बीच बुरी तरह पिस सकती थी. डैशकैम में कैद हुआ यह नजारा किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म के सीन जैसा लग रहा है, जिसे देखकर हर कोई दंग है.

My brother’s friend drives a Tesla. This is 3 videos of the same accident. The Tesla, on self drive, sees the approaching car coming from behind at excessive speed and moves out of the way. Driver of speeding car was killed. Amazing technology @elonmusk. https://t.co/RN0GUJmZxn — Kathleen Anderson (@RepubliKate) November 12, 2026

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सोशल मीडिया पर मची सनसनी: 'भाई, इसे कहते हैं असली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस'

जैसे ही टेस्ला के डैशकैम का यह खौफनाक और चमत्कारी वीडियो इंटरनेट पर सामने आया, यूजर्स ने इस तकनीक की तारीफों के पुल बांध दिए हैं. एक यूजर ने हैरानी जताते हुए लिखा, "भाई, रोंगटे खड़े हो गए, इंसान के दिमाग के सोचने से पहले ही टेस्ला ने खतरे को भांप लिया और कट मारकर जान बचा ली." दूसरे यूजर ने लिखा, "इसे कहते हैं पैसा वसूल टेक्नोलॉजी! अगर यह कोई साधारण कार होती, तो पीछे वाली गाड़ी सीधा इसमें आकर घुसती." वहीं एक और यूजर ने आगे वाली कार के लिए चिंता जताते हुए लिखा, "टेस्ला तो बच गई, लेकिन बेचारे आगे वाली कार के ड्राइवर के साथ बहुत बुरा हुआ...उम्मीद है कि वह सुरक्षित होगा."

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