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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: मौत को मात देकर साइड हुई टेस्ला!' सिस्टम ने हिला डाला सोशल मीडिया

Viral Video: मौत को मात देकर साइड हुई टेस्ला!' सिस्टम ने हिला डाला सोशल मीडिया

पीछे से आ रही वह तेज रफ्तार कार बेहद करीब पहुंचती है, टेस्ला के एडवांस सेफ्टी फीचर्स और सेंसर्स खतरे को भांप लेते हैं. बिना किसी देरी के टेस्ला खुद-ब-खुद तेजी से कट मारकर साइड लेन में निकल जाती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Nov 2026 10:09 AM (IST)
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सड़क पर कब किस मोड़ पर मौत आपका इंतजार कर रही हो, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है. लेकिन कई बार आधुनिक तकनीक इंसान के लिए किसी फरिश्ते से कम साबित नहीं होती. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला डैशकैम वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक टेस्ला कार ने अपनी स्मार्ट सेंसर तकनीक की बदौलत न सिर्फ खुद को एक भयानक हादसे से बचाया, बल्कि अंदर बैठे लोगों की जान भी बचा ली.

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर ट्रैफिक सामान्य गति से चल रहा है और टेस्ला के ठीक आगे एक दूसरी कार जा रही है. तभी अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार और बेकाबू कार गोली की रफ्तार से आती दिखाई देती है, जिसका सीधा निशाना टेस्ला या उसके आगे चल रही कार बनने वाली थी.

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पलक झपकते ही टेस्ला ने मारा कट, सेकंडों में टल गई बड़ी अनहोनी

जैसे ही पीछे से आ रही वह तेज रफ्तार कार बेहद करीब पहुंचती है, टेस्ला के एडवांस सेफ्टी फीचर्स और सेंसर्स खतरे को भांप लेते हैं. बिना किसी देरी के टेस्ला खुद-ब-खुद तेजी से कट मारकर साइड लेन में निकल जाती है. एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, खबर केवल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर लिखी गई है.

टेस्ला के रास्ते से हटते ही पीछे से आ रही वह बेकाबू कार सीधे आगे चल रही दूसरी गाड़ी में जोरदार तरीके से जा ठुकती है. टक्कर इतनी भयानक थी कि अगर टेस्ला समय रहते साइड न होती, तो वह दो गाड़ियों के बीच बुरी तरह पिस सकती थी. डैशकैम में कैद हुआ यह नजारा किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म के सीन जैसा लग रहा है, जिसे देखकर हर कोई दंग है.

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सोशल मीडिया पर मची सनसनी: 'भाई, इसे कहते हैं असली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस'

जैसे ही टेस्ला के डैशकैम का यह खौफनाक और चमत्कारी वीडियो इंटरनेट पर सामने आया, यूजर्स ने इस तकनीक की तारीफों के पुल बांध दिए हैं. एक यूजर ने हैरानी जताते हुए लिखा, "भाई, रोंगटे खड़े हो गए, इंसान के दिमाग के सोचने से पहले ही टेस्ला ने खतरे को भांप लिया और कट मारकर जान बचा ली." दूसरे यूजर ने लिखा, "इसे कहते हैं पैसा वसूल टेक्नोलॉजी! अगर यह कोई साधारण कार होती, तो पीछे वाली गाड़ी सीधा इसमें आकर घुसती." वहीं एक और यूजर ने आगे वाली कार के लिए चिंता जताते हुए लिखा, "टेस्ला तो बच गई, लेकिन बेचारे आगे वाली कार के ड्राइवर के साथ बहुत बुरा हुआ...उम्मीद है कि वह सुरक्षित होगा."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 15 Nov 2026 10:09 AM (IST)
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