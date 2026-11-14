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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगआपस में भिड़ीं पापा की परियां, कपड़े फाड़े बाल नोचे, जमकर हुआ दे दनादन

आपस में भिड़ीं पापा की परियां, कपड़े फाड़े बाल नोचे, जमकर हुआ दे दनादन

सड़क किनारे किसी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि लड़कियां एक-दूसरे की जान की दुश्मन बन गईं और सरेआम लात-घूंसे बरसाना शुरू कर दिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Nov 2026 02:52 PM (IST)
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सोशल मीडिया की दुनिया में कब, कहां और क्या देखने को मिल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है. आजकल इंटरनेट पर लड़कों से ज्यादा लड़कियों के 'कलेश' के वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं. हाल ही में एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 'पापा की परियों' का पूरा झुंड बीच सड़क पर आपस में ही बुरी तरह भिड़ता नजर आ रहा है.

सड़क किनारे किसी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि लड़कियां एक-दूसरे की जान की दुश्मन बन गईं और सरेआम लात-घूंसे बरसाना शुरू कर दिया. वीडियो देखने के बाद आपके भी होश उड़ने तय हैं.

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बाल नोचे, कपड़े फाड़े... बीच-बचाव करने वालों की भी नहीं सुनी!

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक या दो नहीं, बल्कि लड़कियों का पूरा ग्रुप आपस में एक-दूसरे को कूट रहा है. कोई किसी के बाल पकड़कर जमीन पर पटक रही है, तो कोई ताबड़तोड़ घूंसे और थप्पड़ बरसा रही है. झगड़ा इतना खतरनाक हो गया कि इस दौरान एक-दूसरे के कपड़े तक फट गए. आसपास मौजूद कुछ लोग और साथी लड़कियां बीच-बचाव करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन गुस्से से आगबबूला हुई इन लड़कियों पर मानो भूत सवार हो. वे किसी की एक नहीं सुनतीं और अंधाधुंध लात-घूंसे चलाए जा रही हैं.

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कमेंट सेक्शन में मची मौज: 'WWE का असली मजा तो यहीं आ रहा है'

सड़क पर हुए इस 'महाकलेश' का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, यूजर्स ने इस पर मजेदार और तंज भरे कमेंट्स की झड़ी लगा दी...

एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "भाई, लड़कों की लड़ाई तो यूं ही बदनाम है, असली WWE और खतरनाक फाइट तो पापा की परियों की होती है."

दूसरे यूजर ने लिखा, "लगता है किसी ने गलती से सेम ड्रेस पहन ली या बॉयफ्रेंड को लेकर मैटर फंस गया है, जो इतना भयंकर कलेश हो रहा है."

वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, "बीच सड़क पर इस तरह का तमाशा और मारपीट बेहद शर्मनाक है, पुलिस को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 14 Nov 2026 02:52 PM (IST)
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