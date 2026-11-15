चिली के स्टैंड-अप कॉमेडी जगत से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रहा है. अरीका शहर में एक लाइव प्रस्तुति के दौरान, मशहूर कॉमेडियन लुइस स्लिमिंग (Luis Slimming) पर एक सिरफिरे व्यक्ति ने मंच पर चढ़कर शारीरिक हमला कर दिया. इस लाइव 'असॉल्ट' के वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

अचानक मंच पर चढ़ा हमलावर, मची अफरा-तफरी

वायरल हो रहे वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि लुइस स्लिमिंग मंच पर मौजूद हैं और अपना एक्ट कर रहे हैं. दर्शक उनके जोक्स पर हंस रहे होते हैं, तभी अचानक माहौल बदल जाता है. दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति तेजी से मंच की ओर दौड़ता है और सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए सीधे स्लिमिंग के पास पहुंच जाता है. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह व्यक्ति कॉमेडियन पर हमला कर देता है.

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कॉमेडियन ने दिया करारा जवाब, टीम आई बचाव में

इस अचानक हुए हमले से स्लिमिंग पल भर के लिए सकपका गए, लेकिन उन्होंने तुरंत फुर्ती दिखाते हुए हमलावर को करारा जवाब दिया और अपनी रक्षा करने का प्रयास किया. वीडियो में कॉमेडियन और हमलावर के बीच हाथापाई होती दिख रही है. तभी, स्लिमिंग के सुरक्षा दल और टीम के सदस्य बिना समय गंवाए मंच पर कूद पड़े. उन्होंने मुस्तैदी दिखाते हुए हमलावर को दबोच लिया और कॉमेडियन से दूर किया, जिससे स्थिति और बिगड़ने से बच गई.

हमलावर पुलिस हिरासत में, मामूली चोटों का मामला दर्ज

स्थानीय पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार, इस घटना के बाद हमलावर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हमलावर को हिरासत में लिया गया है और उस पर "मामूली चोटें" (Lesiones Leves) पहुंचाने के आरोप में कानूनी कार्रवाई की जा रही है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा, सुरक्षा पर उठे सवाल

यह वीडियो वायरल होते ही लुइस स्लिमिंग के प्रशंसक और कॉमेडी जगत के लोग इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं। कई लोग लाइव शोज़ में कलाकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं. 'डॉन कॉमेडियन' के नाम से मशहूर स्लिमिंग के प्रशंसक उनकी बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने हमलावर का सामना किया. एक यूजर ने लिखा...इतनी पब्लिक में किसी का भरोसे नहीं किसे क्या बुरा लग जाए. एक और यूजर ने लिखा...भाई ने कॉमेडी को दिल पे ले लिया.

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