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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: 'सात समंदर पार गूंजे छठी मैया के गीत!' अमेरिका से सामने आया प्यारा वीडियो

Viral Video: 'सात समंदर पार गूंजे छठी मैया के गीत!' अमेरिका से सामने आया प्यारा वीडियो

Viral Chhath Pooja in America: वायरल हो रहे इस वीडियो में अमेरिका में रहने वाला एक भारतीय परिवार लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियों में जुटा नजर आ रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Nov 2026 10:33 AM (IST)
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कहते हैं इंसान दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चला जाए, अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति और अपने त्योहारों की खुशबू कभी नहीं भूलता. ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला नजारा अमेरिका से सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में अमेरिका में रहने वाला एक भारतीय परिवार लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियों में जुटा नजर आ रहा है. विदेश की धरती पर रहकर भी अपने रीति-रिवाजों को उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाते देख हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है.

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आंगन की साफ-सफाई और बैकग्राउंड में शारदा सिन्हा के सुरीले गीत

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अमेरिका स्थित अपने घर के आंगन में परिवार के सदस्य पूरे मनोयोग से साफ-सफाई कर रहे हैं. छठ महापर्व में शुद्धता और स्वच्छता का सबसे अधिक महत्व होता है और इसी परंपरा को निभाते हुए यह परिवार पूरे आंगन को धोकर चमकाता नजर आ रहा है.

इस वीडियो की सबसे खास बात इसका बैकग्राउंड है, सफाई के दौरान घर में छठ मैया के पारंपरिक और सुरीले गीत बज रहे हैं, जिसने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया है. सात समंदर पार अमेरिका के इस घर में बिल्कुल बिहार और पूर्वांचल जैसा देसी और पावन माहौल देखने को मिल रहा है.

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सोशल मीडिया पर छाया वीडियो...

' यह प्यारा वीडियो इंटरनेट पर सामने आते ही आग की तरह फैल गया है और यूजर्स कमेंट सेक्शन में इस परिवार पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने भावुक होते हुए लिखा, "भाई, इसे देखकर आंखें भर आईं! आप भारत से हजारों मील दूर जा सकते हैं, लेकिन भारत और छठी मैया की आस्था आपके दिल से कभी नहीं निकल सकती." दूसरे यूजर ने लिखा, "अमेरिका के आंगन में छठ के गीत और इतनी श्रद्धा से सफाई देखकर मन खुश हो गया, यही हमारी असली संस्कृति की ताकत है." वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया, "विदेश में रहकर भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना हर किसी के बस की बात नहीं है, इस पूरे परिवार को दिल से सलाम और छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 15 Nov 2026 10:33 AM (IST)
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