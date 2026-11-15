Ginger MSP Hike: अदरक की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है. अब प्राकृतिक तरीके से उगाए गए अदरक का दाम बढ़ा दिया गया है. हिमाचल सरकार ने इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 30 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो कर दिया है. यानी किसानों को अब हर किलो अदरक पर 10 रुपये ज्यादा मिलेंगे.

इस फैसले से प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है. साथ ही सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा किसान रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बजाय प्राकृतिक तरीकों से खेती करें.

प्राकृतिक अदरक का दाम क्यों बढ़ाया गया?

सरकार का कहना है कि, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिलना चाहिए. कई किसान बिना रासायनिक खाद और दवाओं के फसल उगाते हैं, लेकिन उन्हें कई बार अपनी उपज का अच्छा भाव नहीं मिल पाता. ऐसे में अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों को कुछ राहत मिल सकती है. इससे उन्हें प्राकृतिक खेती जारी रखने का हौसला भी मिलेगा.

सरकार का मानना है कि जब किसानों को प्राकृतिक तरीके से उगाई गई फसल का अच्छा दाम मिलेगा, तो दूसरे किसान भी इस तरीके को अपनाने के लिए आगे आ सकते हैं. इससे खेती में रासायनिक चीजों का इस्तेमाल धीरे-धीरे कम करने में मदद मिल सकती है.

मिट्टी और पर्यावरण को भी होगा फायदा

प्राकृतिक खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता कम की जाती है. इसमें गोबर, गोमूत्र, फसल के बचे हुए हिस्सों और दूसरी प्राकृतिक चीजों से खाद और कीटों से बचाव के उपाय तैयार किए जाते हैं. इससे मिट्टी की सेहत बनाए रखने में मदद मिल सकती है. साथ ही खेतों और आसपास के वातावरण पर रासायनिक चीजों का असर भी कम हो सकता है.



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किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए मिल रही मदद

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक खास योजना भी चला रही है. इसके तहत किसानों को रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल धीरे-धीरे कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. मकसद यह है कि, किसान प्राकृतिक तरीकों से खेती करना सीखें और अपनी लागत को भी कम कर सकें. सरकार का कहना है कि गांवों में रहने वाले लोगों की कमाई बढ़ाना और किसानों को खेती से बेहतर आमदनी दिलाना उसकी प्राथमिकता है. अदरक का समर्थन मूल्य बढ़ाना इसी दिशा में उठाया गया कदम है.

किसानों को क्या फायदा होगा?

अदरक का MSP 30 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो करने से प्राकृतिक तरीके से अदरक उगाने वाले किसानों को हर किलो पर 10 रुपये ज्यादा मिल सकते हैं. इससे उनकी कमाई बढ़ाने में मदद मिलेगी. हालांकि, किसानों को यह भी ध्यान रखना होगा कि MSP का फायदा तय नियमों और सरकारी खरीद व्यवस्था के तहत ही मिलेगा. इसलिए बिक्री से पहले खरीद की शर्तों और प्रक्रिया की जानकारी जरूर लें.

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