देश में जब भी कोई त्यौहार आता है तो उससे पहले रील गैंग और छपरी एक्टिव हो जाते हैं. करवाचौथ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ. जैसे ही करवाचौथ का चांद नजर आया वैसे ही रीलपत्नियों की गैंग एक्टिव हो गई. इस दौरान एक सुहागन स्टंट करते हुए अपने पति को छलनी से देखती नजर आई. वीडियो जिसने भी देखा अपना माथा पकड़कर बैठ गया. आप भी इस वायरल क्लिप को देखकर यही कहेंगे..." अब को हद हो गई"

करवाचौथ के दौरान महिला ने किया स्टंट

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने पति के साथ करवाचौथ मनाती दिखाई दे रही है. इस दौरान वो अपने पति को जिस तरह से छलनी से देखती है वो नजारा लोगों को हंसा रहा है तो कई लोग इसे देखकर नाराज भी दिखाई पड़ रहे हैं. दरअसल, महिला ने लाल रंग की साड़ी पहनी है और पति सूट बूट पहने एक दम तैयार खड़ा है. इस दौरान महिला स्कूट पर लेटी हुई दिखाई दे रही है और उसने अपने पैरों को ऊपर किया हुआ है.

बस इसी में एक मजेदार ट्विस्ट छिपा है क्योंकि महिला के पैरों पर उसका पति बैठा है जिसे महिला ने अपने पैरों से गिरने से बचाया हुआ है. इसी अजीब पोज में महिला अपने पति को करवाचौथ की रात छलनी से देखती नजर आ रही है. वीडियो देखने के बाद लोगों का माथा ऐसा घुमा हुआ है कि उनके पास शब्द नहीं बचे हैं. क्लिप देखकर कई लोगों ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया है. इसके अलावा एक और वीडियो इंटरनेट पर वायरल है जिसमें कपल ऐसी ही हरकत करता दिखाई दे रहा है.

कड़वा चौथ का यह वीडियो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल रहा😂



यह वीडियो एक संदेश देता है कि पति और पत्नी का विकास एक दूसरे से ही संभव है🤪 pic.twitter.com/EJiUoUYoSY — Nitin Prajapati (@Prajapat204) October 11, 2025

यूजर्स का खौला खून, बोले इन लोगों की वजह से...

वीडियो को @_vatsalasingh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने अपने ही धर्म का मजाक बनाया हुआ है. एक और यूजर ने लिखा...ये छपरी कोई मौका नहीं छोड़ते संस्कृति का मजाक बनाने का. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों ने सत्यानाश किया हुआ है.

