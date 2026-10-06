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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदीवाना हुआ इंटरनेट, इस हसीना के हुस्न और डांस ने जमकर मचाया भौकाल

दीवाना हुआ इंटरनेट, इस हसीना के हुस्न और डांस ने जमकर मचाया भौकाल

वायरल वीडियो में हसीना ब्लैक कलर के बेहद स्टाइलिश आउटफिट में नजर आ रही हैं. उनका पूरा लुक काफी ग्लैमरस दिखाई दे रहा है. वीडियो देखकर यूजर्स भी दीवाने हुए जा रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Oct 2026 12:31 PM (IST)
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सोशल मीडिया की दुनिया में कब कौन सा वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच ले, कुछ कहा नहीं जा सकता. इन दिनों एक हसीना का डांस वीडियो इंटरनेट पर लोगों के बीच जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला ब्लैक आउटफिट में बेहद खूबसूरत अंदाज में डांस करती नजर आ रही है. कभी अपने हाथों के इशारों से तो कभी अपने जबरदस्त एक्सप्रेशंस से वह ऐसा समां बांधती दिख रही है कि वीडियो देखने वाले यूजर्स की नजरें उस पर टिक जा रही हैं. स्टाइल, खूबसूरती और डांस का यह कॉम्बिनेशन सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और वीडियो को लेकर इंटरनेट पर जमकर चर्चा हो रही है.

ब्लैक आउटफिट में हसीना ने लूटी महफिल

वायरल वीडियो में हसीना ब्लैक कलर के बेहद स्टाइलिश आउटफिट में नजर आ रही हैं. उनका पूरा लुक काफी ग्लैमरस दिखाई दे रहा है. खुले बाल, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान और डांस के दौरान शानदार एक्सप्रेशंस उनके अंदाज को और भी खास बना रहे हैं. जैसे ही वह डांस करना शुरू करती हैं, कैमरे का पूरा फोकस उन्हीं पर चला जाता है. उनकी अदाएं और कॉन्फिडेंस वीडियो को और ज्यादा आकर्षक बना रहे हैं.

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वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

हाथों के इशारों ने खींचा इंटरनेट का ध्यान

डांस के दौरान हसीना जिस तरह से हाथों और चेहरे के एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करती हैं, वही इस वीडियो की सबसे खास बात नजर आ रही है. उनके मूव्स भले ही बहुत ज्यादा तेज नहीं हैं, लेकिन अंदाज ऐसा है कि देखने वाला वीडियो को स्क्रॉल करने के बजाय रुककर देखता रह जाए. कई मौकों पर वह मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ देखती हैं और फिर अपने डांस को आगे बढ़ाती हैं. यही सहज अंदाज वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट वाला टच दे रहा है.

स्टेज पर पहुंचते ही छा गया अंदाज

वीडियो के बैकग्राउंड से साफ नजर आता है कि यह किसी कार्यक्रम या स्टेज सेटअप के दौरान रिकॉर्ड किया गया है. आसपास बड़े स्पीकर और लाइटिंग का इंतजाम दिखाई दे रहा है. इसी माहौल में हसीना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस करती नजर आती हैं. उनके अंदाज में ऐसा लगता है जैसे उन्हें कैमरे के सामने परफॉर्म करने में जरा भी झिझक नहीं है. वह अपनी ही धुन में मस्ती करती दिखाई देती हैं और यही बात वीडियो को देखने में और मजेदार बना देती है.

हुस्न के साथ डांस का भी दिखा जलवा

सोशल मीडिया यूजर्स के लिए किसी वीडियो को वायरल कराने में सिर्फ डांस ही नहीं बल्कि पूरा प्रेजेंटेशन भी मायने रखता है. इस वीडियो में हसीना का लुक, डांसिंग स्टाइल, एक्सप्रेशंस और कॉन्फिडेंस एक साथ देखने को मिल रहा है. ब्लैक ड्रेस पर चमकते छोटे-छोटे डिजाइन स्टेज की रोशनी में और उभरकर दिखाई दे रहे हैं. वहीं डांस के दौरान उनकी अदाएं और मुस्कुराहट वीडियो में ग्लैमर का तड़का लगा रही हैं.

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वीडियो देखकर इंटरनेट पर छिड़ी चर्चा

वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट यूजर्स का ध्यान भी इसी हसीना के डांस पर टिका हुआ है. कोई उनके डांसिंग अंदाज की तारीफ कर रहा है तो किसी को उनका कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशंस पसंद आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो अक्सर लोगों को कुछ सेकेंड के लिए अपनी स्क्रॉलिंग रोकने पर मजबूर कर देते हैं और यह वीडियो भी कुछ ऐसा ही करता नजर आ रहा है. वीडियो को  priyankaa_verse नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 12:31 PM (IST)
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