Video: भूख से तड़प रहा था बाप, मासूम की गुहार सुन CRPF की जवान ने बचाई जान

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा भावुक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी भी संवेदनशील इंसान का कलेजा कांप उठेगा और आंखें नम हो जाएंगी. सोशल मीडिया पर इस समय रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का एक वीडियो छाया हुआ है, जिसमें एक बेबस और भूखा पिता भूख से तड़पकर अचानक बेसुध होकर गिर पड़ता है और उसका मासूम बच्चा पास बैठकर बिलख-बिलख कर रोने लगता है.

आज के दौर में जहां कई लोग ऐसे हादसों के समय सिर्फ तमाशबीन बनकर अपने मोबाइल से वीडियो बनाने में लगे रहते हैं, वहीं इस भीड़ में से एक नेकदिल नागरिक देवदूत बनकर आगे आया और उसने CRPF के जवानों के साथ मिलकर उस लाचार परिवार की मदद की. इंटरनेट पर इंसानियत की यह मिसाल सामने आते ही यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड करने लगी है और हर कोई वीडियो बनाने वालों को धिक्कारते हुए उस मददगार शख्स के जज्बे को सलाम कर रहा है.

तमाशबीनों के बीच जागी इंसानियत

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का एक बेहद दर्दनाक नजारा देखने को मिल रहा है. एक गरीब और बेबस पिता भूख के कारण अचानक कमजोरी से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है. पास ही खड़ा उसका छोटा सा मासूम बच्चा अपने पिता को इस हालत में देख डर जाता है और फूट-फूटकर रोने लगता है. हैरान करने वाली बात यह थी कि वहां मौजूद आम जनता में से कई लोग इस दुखद घटना का केवल अपने मोबाइल से वीडियो बनाने में व्यस्त थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आ सका.

CRPF जवान ने संभाला मोर्चा

मददगार शख्स ने बिना एक पल गंवाए तुरंत वहां तैनात रेलवे सुरक्षा बल के जवान को इस बात की सूचना दी. CRPF के जवान भी सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचे और उस बेसुध पड़े लाचार पिता को संभाला. CRPF की टीम और उस भले नागरिक ने मिलकर भूखे परिवार के लिए तुरंत खाने-पीने का इंतजाम किया. इसके साथ ही ठंड और परेशानी से बचाने के लिए उन्हें गर्म कंबल भी मुहैया कराए गए.

A poor father starving father collapsed on a platform leaving his toddler crying. While onlookers filmed videos a kind citizen stepped up with the RPF providing food and blankets to the poor family ... https://t.co/RnYoLGg4Ck — Indupriya (@indupriya911) October 5, 2026

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सोशल मीडिया पर भावुक हुए यूजर्स

रेलवे स्टेशन की इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट यूजर्स का दर्द छलक पड़ा है. वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर लिखता है कि, यह वीडियो देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, उस रोते हुए बच्चे को देखकर दिल पूरी तरह टूट गया.

वहीं भीड़ की असंवेदनशीलता पर गुस्सा जाहिर करते हुए एक अन्य यूजर लिखता है कि, लोग कितने स्वार्थी हो गए हैं, मदद करने के बजाय वीडियो बनाने में लगे थे, भगवान का शुक्र है कि उस भले इंसान और CRPF ने परिवार को बचा लिया. कई यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में रोने वाले इमोजी शेयर करते हुए लिखा कि ऐसे संकट के समय में आगे बढ़कर लाचारों की मदद करना ही असली मानवता है.

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