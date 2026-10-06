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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: भूख से तड़प रहा था बाप, मासूम की गुहार सुन CRPF की जवान ने बचाई जान

Video: भूख से तड़प रहा था बाप, मासूम की गुहार सुन CRPF की जवान ने बचाई जान

रेलवे स्टेशन पर भूख से बेहाल होकर गिरे पिता और रोते बच्चे की मदद के लिए एक नागरिक और CRPF जवान आगे आए, जहां लोग वीडियो बना रहे थे, वहीं इन मददगारों ने परिवार को खाना और कंबल दिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Oct 2026 01:10 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा भावुक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी भी संवेदनशील इंसान का कलेजा कांप उठेगा और आंखें नम हो जाएंगी. सोशल मीडिया पर इस समय रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का एक वीडियो छाया हुआ है, जिसमें एक बेबस और भूखा पिता भूख से तड़पकर अचानक बेसुध होकर गिर पड़ता है और उसका मासूम बच्चा पास बैठकर बिलख-बिलख कर रोने लगता है. 

आज के दौर में जहां कई लोग ऐसे हादसों के समय सिर्फ तमाशबीन बनकर अपने मोबाइल से वीडियो बनाने में लगे रहते हैं, वहीं इस भीड़ में से एक नेकदिल नागरिक देवदूत बनकर आगे आया और उसने CRPF के जवानों के साथ मिलकर उस लाचार परिवार की मदद की. इंटरनेट पर इंसानियत की यह मिसाल सामने आते ही यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड करने लगी है और हर कोई वीडियो बनाने वालों को धिक्कारते हुए उस मददगार शख्स के जज्बे को सलाम कर रहा है.

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तमाशबीनों के बीच जागी इंसानियत

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का एक बेहद दर्दनाक नजारा देखने को मिल रहा है. एक गरीब और बेबस पिता भूख के कारण अचानक कमजोरी से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है. पास ही खड़ा उसका छोटा सा मासूम बच्चा अपने पिता को इस हालत में देख डर जाता है और फूट-फूटकर रोने लगता है. हैरान करने वाली बात यह थी कि वहां मौजूद आम जनता में से कई लोग इस दुखद घटना का केवल अपने मोबाइल से वीडियो बनाने में व्यस्त थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आ सका. 

CRPF जवान ने संभाला मोर्चा

मददगार शख्स ने बिना एक पल गंवाए तुरंत वहां तैनात रेलवे सुरक्षा बल के जवान को इस बात की सूचना दी. CRPF के जवान भी सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचे और उस बेसुध पड़े लाचार पिता को संभाला. CRPF की टीम और उस भले नागरिक ने मिलकर भूखे परिवार के लिए तुरंत खाने-पीने का इंतजाम किया. इसके साथ ही ठंड और परेशानी से बचाने के लिए उन्हें गर्म कंबल भी मुहैया कराए गए.

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सोशल मीडिया पर भावुक हुए यूजर्स

रेलवे स्टेशन की इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट यूजर्स का दर्द छलक पड़ा है. वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर लिखता है कि, यह वीडियो देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, उस रोते हुए बच्चे को देखकर दिल पूरी तरह टूट गया.

वहीं भीड़ की असंवेदनशीलता पर गुस्सा जाहिर करते हुए एक अन्य यूजर लिखता है कि, लोग कितने स्वार्थी हो गए हैं, मदद करने के बजाय वीडियो बनाने में लगे थे, भगवान का शुक्र है कि उस भले इंसान और CRPF ने परिवार को बचा लिया. कई यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में रोने वाले इमोजी शेयर करते हुए लिखा कि ऐसे संकट के समय में आगे बढ़कर लाचारों की मदद करना ही असली मानवता है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 01:10 PM (IST)
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VIRAL VIDEO CRPF Helps Father
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