बेज्जती हो गई भाई!' नारे लगा रहे युवक को गोद में टांग ले गए दारोगा जी

विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई के कई वीडियो सामने आते रहते हैं, लेकिन लखनऊ की सड़कों से आया एक हालिया नजारा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे एक शख्स को शांत कराना जब दारोगा जी के लिए मुश्किल हुआ, तो उन्होंने ऐसा रास्ता अपनाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. पुलिस अधिकारी ने प्रदर्शनकारी को सीधा गोद में टांग लिया और सड़क पार ले जाकर पुलिस बस के पास छोड़ दिया. विरोध और एक्शन का यह अजीबोगरीब नजारा अब इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है.

नारेबाजी के बीच दारोगा जी ने उठाया सख्त कदम, शख्स को हवा में टांगकर ले गए

सामने आए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सफेद शर्ट पहने एक युवक ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए जोर-जोर से नारेबाजी कर रहा था. माहौल काफी गरमाया हुआ था और प्रदर्शनकारी लगातार हाथ उठाकर नारे लगा रहा था. इसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद दारोगा जी आगे आए और उन्होंने बिना किसी लंबी बहस के प्रदर्शनकारी को दोनों हाथों में बच्चे की तरह गोद में उठा लिया. दारोगा जी उसे हवा में उठाए-उठाए सड़क के दूसरे किनारे खड़ी पुलिस बस की तरफ ले गए, जबकि वह शख्स हवा में लटके-लटके भी अपने हाथ उठाकर नारेबाजी करता रहा.

बस के पास ले जाकर छोड़ा नीचे, मूकदर्शक बनी देखती रही जनता

दारोगा जी ने प्रदर्शनकारी को टांगकर काफी दूर तक पैदल वॉक की और फिर पुलिस बस के पास ले जाकर नीचे खड़ा कर दिया. इस पूरे वाकये का वीडियो वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने फोन में कैद कर लिया. सड़क पर अचानक हुए इस ड्रामे को देखकर आसपास खड़े लोग भी हैरान रह गए. शख्स का नारेबाजी का जोश और दारोगा जी का उसे उठाकर ले जाने का बेफिक्र अंदाज अब सोशल मीडिया यूजर्स के बीच कौतूहल का केंद्र बन गया है.

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इंटरनेट पर आई रिएक्शंस की बाढ़, यूजर्स बोले - 'भाई की इतनी बेज्जती भी ठीक नहीं'

वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स की तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया. लोग दारोगा जी के इस एक्शन पर तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "भाई की इतनी बेज्जती भी ठीक नहीं है, नारेबाजी करते-करते झूला झूल लिया." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "दारोगा जी ने तो बहस करने की जगह सीधे पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे दी." कुछ लोग पुलिस के इस अनोखे तरीके पर चुटकी ले रहे हैं तो कुछ इसे सख्त कार्रवाई बता रहे हैं.

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