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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'...तब मेरे ऊपर कोई FIR नहीं करता', CEC विवाद पर राहुल गांधी का बड़ा बयान

'...तब मेरे ऊपर कोई FIR नहीं करता', CEC विवाद पर राहुल गांधी का बड़ा बयान

गोवा में राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए, संविधान की रक्षा और चुनावी प्रक्रिया को दुरुस्त करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया. राहुल मडगांव में बोल रहे थे.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 18 Oct 2026 05:37 PM (IST)
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नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर देश में चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने का आरोप मढ़ा है. कांग्रेस नेता गोवा के मडगांव में एक सभा को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि देश में जो हो रहा है, वो आप सभी दिख रहा है. पूरा देश जानता है कि क्या हो रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा है. 

राहुल ने कहा, 'ज्ञानेश कुमार वोट चोरी को अंजाम देते हैं. अमित शाह इसे लागू करते हैं. नरेंद्र मोदी पर्दे के पीछे से पूरी योजना बनाते हैं. मुझ पर मानहानि के 45 से ज्यादा मामले चल रहे हैं. ये मामले अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों ने दर्ज कराए हैं. इन 45 मामलों के बावजूद, मैं हर मौके पर कहता हूं कि नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी करते हैं. फिर भी, इस दावे को लेकर मेरे खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है. क्या आप जानते हैं क्यों?'

मुझ पर केस हुआ तो वो खुद फंस जाएंगे: राहुल गांधी

राहुल ने आगे कहा, 'क्योंकि उन्हें डर है कि अगर कोई मामला दर्ज किया गया, खास तौर पर वोटों की चोरी से जुड़ा मामला, तो एक पूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें वे खुद ही फंस जाएंगे.'

राहुल ने आगे कहा कि देखिए रियलिटी है. हमने सबूत के साथ प्रूफ किया है कि मध्यप्रदेश में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, असम में इन लोगों ने वोट चोरी की है. 

वे जानते हैं देर-सवेर कांग्रेस जवाब मांगेगी: राहुल गांधी

इसके अलावा राहुल ने कहा कि दिल्ली में ज्ञानेश कुमार नाम का एक व्यक्ति है. उसे रात में नींद नहीं आती है. उसे कहीं चैन नहीं मिलता. वे जानते हैं कि देर-सवेर कांग्रेस पार्टी उनसे जवाब मांगेगी. न्याय को सुनिश्चित करेगी. हम संविधान के संरक्षक हैं. यह हमारा पवित्र कर्तव्य है. वोटों की चोरी करके, उन्होंने संविधान पर हमला किया है. हमारे पवित्र कर्तव्य पर हमला किया है. हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. कांग्रेस के सभी कार्यर्ताओं ध्यान से सुने कि उन्हें न्याया का सामना करना पड़ेगा. उन्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 18 Oct 2026 05:37 PM (IST)
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