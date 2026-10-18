'...तब मेरे ऊपर कोई FIR नहीं करता', CEC विवाद पर राहुल गांधी का बड़ा बयान

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर देश में चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने का आरोप मढ़ा है. कांग्रेस नेता गोवा के मडगांव में एक सभा को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि देश में जो हो रहा है, वो आप सभी दिख रहा है. पूरा देश जानता है कि क्या हो रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा है.

राहुल ने कहा, 'ज्ञानेश कुमार वोट चोरी को अंजाम देते हैं. अमित शाह इसे लागू करते हैं. नरेंद्र मोदी पर्दे के पीछे से पूरी योजना बनाते हैं. मुझ पर मानहानि के 45 से ज्यादा मामले चल रहे हैं. ये मामले अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों ने दर्ज कराए हैं. इन 45 मामलों के बावजूद, मैं हर मौके पर कहता हूं कि नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी करते हैं. फिर भी, इस दावे को लेकर मेरे खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है. क्या आप जानते हैं क्यों?'

#WATCH | Margao, Goa | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "...Gyanesh Kumar implements the theft of votes, Amit Shah operationalizes it, and Narendra Modi orchestrates the entire plan from behind the scenes. I am facing over 45 defamation cases—cases filed by Amit Shah, by Narendra Modi, and so on. Despite these 45 cases, I continue to state at every opportunity that Narendra Modi steals votes. Yet, no case has been filed against me specifically for this claim. Do you know why? Because they fear that if a case were filed—a case specifically regarding the theft of votes—it would trigger a full-blown legal process in which they themselves would become entangled..." — ANI (@ANI) October 18, 2026

मुझ पर केस हुआ तो वो खुद फंस जाएंगे: राहुल गांधी

राहुल ने आगे कहा, 'क्योंकि उन्हें डर है कि अगर कोई मामला दर्ज किया गया, खास तौर पर वोटों की चोरी से जुड़ा मामला, तो एक पूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें वे खुद ही फंस जाएंगे.'

राहुल ने आगे कहा कि देखिए रियलिटी है. हमने सबूत के साथ प्रूफ किया है कि मध्यप्रदेश में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, असम में इन लोगों ने वोट चोरी की है.

वे जानते हैं देर-सवेर कांग्रेस जवाब मांगेगी: राहुल गांधी

इसके अलावा राहुल ने कहा कि दिल्ली में ज्ञानेश कुमार नाम का एक व्यक्ति है. उसे रात में नींद नहीं आती है. उसे कहीं चैन नहीं मिलता. वे जानते हैं कि देर-सवेर कांग्रेस पार्टी उनसे जवाब मांगेगी. न्याय को सुनिश्चित करेगी. हम संविधान के संरक्षक हैं. यह हमारा पवित्र कर्तव्य है. वोटों की चोरी करके, उन्होंने संविधान पर हमला किया है. हमारे पवित्र कर्तव्य पर हमला किया है. हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. कांग्रेस के सभी कार्यर्ताओं ध्यान से सुने कि उन्हें न्याया का सामना करना पड़ेगा. उन्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी.