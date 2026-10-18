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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'जेलर 2' ने रविवार को उड़ाए गर्दे, साढ़े 11 बजे तक 155 करोड़ पार हुआ कलेक्शन

'जेलर 2' ने रविवार को उड़ाए गर्दे, साढ़े 11 बजे तक 155 करोड़ पार हुआ कलेक्शन

'जेलर 2' को फैंस भर-भरकर प्यार दे रहे हैं. रविवार को भी फिल्म शानदार कमाई कर रही है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के रविवार के कलेक्शन पर.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 18 Oct 2026 11:37 AM (IST)
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रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' चर्चा में बनी है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म कर रही है. चौथे दिन फिल्म ने गर्दे उड़ा दिए हैं. आइए जानते हैं फिल्म रविवार को कितना कमा रही है.

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने साढ़े 11 तक 11.33 करोड़ कमाए. फिल्म को 4,223 शोज मिले. इसी के साथ फिल्म ने तमिल भाषा में 9.21 करोड़ कमाए. वहीं तेलुगू भाषा में फिल्म ने 1.43 करोड़ कमाए और हिंदी वर्जन ने 69 लाख कमाए.

डे बॉक्स ऑफिस शोज
चौथा दिन (लाइव) 11.33 करोड़ (साढ़े 11 बजे तक) 4,223
टोटल 155.38 करोड़  

बता दें कि फिल्म के चौथे दिन के कलेक्शन के फाइनल आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं. फाइनल आंकड़े रात साढ़े 10 बजे तक आएंगे.

'जेलर 2' का डे वाइज कलेक्शन
फिल्म ने पहले दिन 59.70 करोड़ कमाए. फिल्म को 16,599 शोज मिले और 55.4 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. दूसरे दिन ने 37.10 करोड़ कमाए. फिल्म को 13,157 शोज मिले और 48.2 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. तीसरे दिन फिल्म ने 47.25 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 14,604 शोज मिले और 53.9 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.

फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 152 करोड़ कमाए और दुनियाभर में 321 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. फिल्म को नेलसन दिलीपकुमार ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में रजनीकांत लीड रोल में हैं. वहीं विद्या बालन भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं. फिल्म में उनका अलग अवतार देखने को मिला है. इसके अलावा फिल्म में मोहनलाल, शिवा राजकुमार, योगी बाबू, विनायकन, रम्या कृष्णन, ऋतिक रोशन जैसे स्टार्स भी दिखे हैं. फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है.

ये भी पढ़ें- शनिवार को 'जेलर 2' बनी किंग, 'दृश्यम 3' से आगे निकली रश्मिका-विजय की राणाबली, जानें बाकी फिल्में का हाल

फिल्म में रजनीकांत ने मुथुवेल पांडियन का रोल प्ले किया है. एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर ने फिल्म के लिए 110 करोड़ रुपये चार्ज किए है. वहीं मोहनलाल ने  फिल्म के लिए 30 करोड़ चार्ज किए हैं. एक्ट्रेस विद्या बालन के फिल्म के लिए 6 करोड़ रुपये चार्ज करने क खबरें हैं. फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिल रहा है. फिल्म को इसका फायदा भी मिल रहा है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 18 Oct 2026 11:26 AM (IST)
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Jailer 2
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