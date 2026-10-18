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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपेंटिंग को सड़क समझ बैठा ड्राइवर, चढ़ा दिया ट्रक; देखें वीडियो

पेंटिंग को सड़क समझ बैठा ड्राइवर, चढ़ा दिया ट्रक; देखें वीडियो

वायरल वीडियो में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर ट्रक ड्राइवर दीवार की पेंटिंग देख समझ बैठा उसे सच. यूजर्स भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर पेंटर की तारीफ करनी चाहिए या डांटना चाहिए.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 18 Oct 2026 01:34 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से चर्चा में है, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर की नजरों का भ्रम लोगों के लिए हैरानी और मनोरंजन का कारण बन गया है. वीडियो के कैप्शन में बताया गया है कि यह घटना दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर हुई, जहां सड़क के किनारे बनी एक बेहद वास्तविक दिखने वाली वॉल पेंटिंग को ड्राइवर ने खुला रास्ता समझ लिया और ट्रक उसी दिशा में बढ़ा दिया.

वायरल पोस्ट में एक ऐसे हिस्से को दिखाया गया है, जहां दीवार पर सड़क, हरियाली और आसपास के नजारे को इस तरह बनाया गया है कि पहली नजर में वह वास्तविक रास्ते जैसा दिखाई पड़ता है. बस यही वजह थी कि ट्रक ड्राइवर ने इसे थोड़ा ज्यादा ही सिरीयसली ले लिया और यह हादसा हो गया.

पेंटिंग लगी एकदम असली

सड़क किनारे बनाई जाने वाली 3D या रियलिस्टिक पेंटिंग का उद्देश्य अक्सर किसी स्थान को आकर्षक बनाना, दीवारों को सजाना और लोगों का ध्यान खींचना होता है. लेकिन इस मामले में पेंटिंग की वास्तविकता इतनी ज्यादा नजर आ रही थी कि कुछ पल के लिए सड़क और दीवार के बीच का फर्क ही समझ पाना मुश्किल हो गया. वीडियो में पेंटिंग में सड़क का हिस्सा, पेड़ और दूर तक जाता हुआ नजारा दिखाई देता है. वास्तविक सड़क से उसका यह नजारा इतना करीब नजर आता है कि ट्रक ड्राइवर भी कुछ पल के लिए उसे समझ नहीं पाया.

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दिवार पर चढ़ा दिखा ट्रक

वीडियो देखने पर सुबह का समझ आता है, जहां कम रोशनी है और लोग ट्रक के पास जाकर उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं. ट्रक को देखकर पता चलता है कि सच में ड्राइवर को पेंटिंग इतनी असली लगी कि उसने दिवार पर ही अपना ट्रक चढ़ा दिया. वीडयो देख यह पता चलता है कि हो सकता है कम रोशनी और सुबह कि वजह से ड्राइवर को इसे समझने में परेशानी हुई हो और उसे यह वास्तविक रास्ता ही नजर आया हो.

सोशल मीडिया पर प्रतिकरियाएं दे रहे लोग

पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस घटना पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी है. कुछ यूजर्स ने पेंटिंग बनाने वाले कलाकार की तारीफ की और कहा कि अगर ड्राइवर उसे असली रास्ता समझ बैठा तो यह पेंटिंग सच में काफी असली जैसी दिखाई देती होगी. वहीं, कुछ यूजर्स ने इसे सड़क सुरक्षा से जोड़कर भी देखा. उनका कहना है कि एक्सप्रेसवे जैसे तेज रफ्तार वाले मार्गों पर सड़क के आसपास बनाए गए विजुअल डिजाइन सिंपल रंग और ऐसे होने चाहिए कि जिसे देख लोगों के कंफ्यूजन न हो.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 18 Oct 2026 01:34 PM (IST)
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