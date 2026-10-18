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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामणिपुर में उग्रवादियों के बीच गोलीबारी में 3 घायल, दो गांवों को आग में झोंका

मणिपुर में उग्रवादियों के बीच गोलीबारी में 3 घायल, दो गांवों को आग में झोंका

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कामजोंग के पहाड़ी गांव चस्साद में कुकी समुदाय के 15 घरों को आग के हवाले कर दिया गया. इसके बाद बड़ी संख्या में लोग गांव छोड़कर जंगलों और नजदीक के सेना शिविर में शरण लिए.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 18 Oct 2026 05:08 PM (IST)
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देश का उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर एक बार फिर से हिंसा और उग्रवादी हमलों की वजह से जल उठा है. मणिपुर के कामजोंग जिले में शनिवार (17 अक्टूबर, 2026) की देर रात उग्रवादियों की तरफ से की गई गोलीबारी में तीन लोग घायल हो गए, जबकि बढ़ते तनाव के बीच तांगखुल नागा समुदाय के दो गांव को आग के हवाले कर दिया गया.

पुलिस ने बताया कि इससे घटना से पहले शनिवार को ही सुबह चस्साद में कुकी और नागा उग्रवादियों के बीच हुई गोलीबारी में एक 36 वर्षीय कुकी नागरिक की मौत हुई थी और चार अन्य लोग भी घायल हुए थे.

गांववालों ने जंगलों और सेना शिविरों में ली शरण

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने रविवार (18 अक्टूबर, 2026) को कहा कि मणिपुर के कामजोंग जिले के एक पहाड़ी गांव चस्साद में कुकी समुदाय के कम से कम 15 घरों को आग के हवाले कर दिया गया. घटना के बाद बड़ी संख्या में नागरिक अपना गांव छोड़कर जंगलों और नजदीक के सेना शिविर में शरण लेने को मजबूर हो गए.

स्थानीय पुलिस के मुताबिक, कामजोंग जिले के एक तांगखुल नागा गांव पर हमला शनिवार सुबह 36 वर्षीय कुकी व्यक्ति की हत्या और चार अन्य लोगों के घायल होने के बाद बदले की कार्रवाई के तौर पर किया गया. इसके बाद हुई गोलीबारी में तांगखुल नागा समुदाय के तीन लोग गोली लगने से घायल हुए. 

पुलिस ने गोलीबारी में घायल हुए लोगों की पहचान निंगचोउ के टी. चिथुंग के साथ बुंगपा खुल्लेन के एस. मालुंग और एम. शिथुंग के रूप में की है. अधिकारियों ने बताया कि तीनों को कामजोंग अस्पताल भर्ती कराया गया है.

NVG-EC का भारतीय सेना पर बड़ा आरोप

वहीं, नागा विलेज गार्ड-ईस्टर्न कमांड (NVG-EC) की तरफ से भी इस घटना को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया गया है. आधिकारिक बयान में आरोप लगाया गया है कि शनिवार (17 अक्टूबर) को दोपहर करीब 2:30 बजे कुकी उग्रवादियों ने उनके नार्को-आतंकवादियों के साथ मिलकर कामजोंग हेडक्वार्टर्स के रिहायशी इलाकों में भारी गोलीबारी की. इससे तांगखुल में रहने वाले नागरिकों में डर और दहशत फैल गई.

बयान में यह भी आरोप लगाया गया कि चस्साद में तैनात 11 असम राइफल्स के जवानों ने कुकी उग्रवादियों की मदद की और नागा नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई में उनका साथ दिया. असम राइफल्स के जवान दो कैस्पिर वाहनों के साथ आगे बढ़े, भारी गोलीबारी की और कामजोंग के रिहायशी इलाकों की तरफ कई स्टन बम भी दागे. स्टन बम इलाके में रहने वाले लोगों के घरों पर जा गिरे, जिससे आसपास की अन्य संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा.

इस बीच, कुकी उग्रवादियों ने तांगखुल नागा समुदाय के दो गांवों- स्किपे और पिलोंग - में आग लगा दी. स्थानीय पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि ये दोनों गांव भारत और म्यांमार के बॉर्डर के पास स्थित हैं. हालांकि, दोनों गांवों में आगजनी की घटना में किसी के हताहत होने की अभी तक कोई सूचना नहीं है. 

यह भी पढ़ेंः 'सौरव-आशुतोष के आने के बाद...', अभिजीत दीपके ने बताया CJP का अगला प्लान

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 18 Oct 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
Manipur Violence 'Manipur
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