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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपरशुराम का किरदार निभाते हुए क्रोध में आया कलाकार, तोड़ दिया मंच

परशुराम का किरदार निभाते हुए क्रोध में आया कलाकार, तोड़ दिया मंच

वायरल हो रहे इस मजेदार और हैरतअंगेज वीडियो में देखा जा सकता है कि रामलीला के मंच पर भगवान परशुराम के वेशभूषा में सजे कलाकार का डायलॉग चल रहा होता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 18 Oct 2026 04:47 PM (IST)
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रामलीला और धार्मिक नाटकों में कलाकारों की अदाकारी तो आपने कई बार देखी होगी. लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो बवाल काट रहा है, जिसमें एक कलाकार भगवान परशुराम के किरदार में इस कदर खो गया कि उसका गुस्सा देखकर दर्शक हैरान रह गए. रोल का खुमार कलाकार पर ऐसा चढ़ा कि उसने गुस्से में मंच पर ही लात मार दी, जिससे लकड़ी का प्लाईवुड टूट गया. इसके बाद वह बिना रुके नीचे उतरकर अपना रोल करने लगा.

क्रोध में तोड़ा मंच, फिर नीचे उतरकर जारी रखा अभिनय

वायरल हो रहे इस मजेदार और हैरतअंगेज वीडियो में देखा जा सकता है कि रामलीला के मंच पर भगवान परशुराम के वेशभूषा में सजे कलाकार का डायलॉग चल रहा होता है. परशुराम के रूप में अपने प्रचंड क्रोध को दर्शाते हुए कलाकार इतना ज्यादा भावुक और एग्रेसिव हो जाता है कि वह पूरे जोरों से मंच की लकड़ी के तख्ते पर जोर से लात मार देता है.

लात पड़ते ही मंच का एक हिस्सा टूट जाता है. लेकिन कलाकार का रिएक्शन यहीं खत्म नहीं होता. वह बिना हिचकिचाए और बिना अपना रोल तोड़े तुरंत टूटे हुए मंच से नीचे उतरता है और नीचे खड़े होकर ही पूरे रौब और कड़क आवाज में अपनी एक्टिंग जारी रखता है.

दर्शकों की छूटी हंसी, लोग बोले- "इसे कहते हैं रियल एक्टिंग"

मंच टूटने के बावजूद कलाकार का यह अटूट समर्पण और जबर्दस्त एटीट्यूड देखकर वहां मौजूद दर्शक पहले तो सन्न रह गए, फिर तालियों और ठहाकों से पूरा पंडाल गूंज उठा. सोशल मीडिया पर यह वीडियो आते ही वायरल हो गया है.

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नेटिजन्स के मजेदार रिएक्शंस

एक यूजर ने लिखा..."भाई ने तो रोल को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, इसे कहते हैं 100% मेथड एक्टिंग." दूसरे यूजर ने कमेंट किया... "परशुराम जी का क्रोध वाकई स्टेज सहन नहीं कर पाया, बंदे की एनर्जी की तारीफ करनी पड़ेगी." वहीं एक और यूजर ने चुटकी ली... "स्टेज बनाने वाले ठेकेदार की तो अब खैर नहीं, अगली बार पक्का सीमेंट का स्टेज बनाना पड़ेगा."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 18 Oct 2026 04:47 PM (IST)
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