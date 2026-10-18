परशुराम का किरदार निभाते हुए क्रोध में आया कलाकार, तोड़ दिया मंच
वायरल हो रहे इस मजेदार और हैरतअंगेज वीडियो में देखा जा सकता है कि रामलीला के मंच पर भगवान परशुराम के वेशभूषा में सजे कलाकार का डायलॉग चल रहा होता है.
रामलीला और धार्मिक नाटकों में कलाकारों की अदाकारी तो आपने कई बार देखी होगी. लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो बवाल काट रहा है, जिसमें एक कलाकार भगवान परशुराम के किरदार में इस कदर खो गया कि उसका गुस्सा देखकर दर्शक हैरान रह गए. रोल का खुमार कलाकार पर ऐसा चढ़ा कि उसने गुस्से में मंच पर ही लात मार दी, जिससे लकड़ी का प्लाईवुड टूट गया. इसके बाद वह बिना रुके नीचे उतरकर अपना रोल करने लगा.
क्रोध में तोड़ा मंच, फिर नीचे उतरकर जारी रखा अभिनय
वायरल हो रहे इस मजेदार और हैरतअंगेज वीडियो में देखा जा सकता है कि रामलीला के मंच पर भगवान परशुराम के वेशभूषा में सजे कलाकार का डायलॉग चल रहा होता है. परशुराम के रूप में अपने प्रचंड क्रोध को दर्शाते हुए कलाकार इतना ज्यादा भावुक और एग्रेसिव हो जाता है कि वह पूरे जोरों से मंच की लकड़ी के तख्ते पर जोर से लात मार देता है.
परशुराम जी का ऐसा स्टेजतोड़ अभिनय कि देखने वाले भी दंग रह गए! 👏 यह तखत आपका होता और आप दर्शक होते तो क्या करते? 😄 https://t.co/4ScxXjqgl3— Akhilesh Hindustani (@byakhileshyadav) October 15, 2026
लात पड़ते ही मंच का एक हिस्सा टूट जाता है. लेकिन कलाकार का रिएक्शन यहीं खत्म नहीं होता. वह बिना हिचकिचाए और बिना अपना रोल तोड़े तुरंत टूटे हुए मंच से नीचे उतरता है और नीचे खड़े होकर ही पूरे रौब और कड़क आवाज में अपनी एक्टिंग जारी रखता है.
दर्शकों की छूटी हंसी, लोग बोले- "इसे कहते हैं रियल एक्टिंग"
मंच टूटने के बावजूद कलाकार का यह अटूट समर्पण और जबर्दस्त एटीट्यूड देखकर वहां मौजूद दर्शक पहले तो सन्न रह गए, फिर तालियों और ठहाकों से पूरा पंडाल गूंज उठा. सोशल मीडिया पर यह वीडियो आते ही वायरल हो गया है.
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नेटिजन्स के मजेदार रिएक्शंस
एक यूजर ने लिखा..."भाई ने तो रोल को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, इसे कहते हैं 100% मेथड एक्टिंग." दूसरे यूजर ने कमेंट किया... "परशुराम जी का क्रोध वाकई स्टेज सहन नहीं कर पाया, बंदे की एनर्जी की तारीफ करनी पड़ेगी." वहीं एक और यूजर ने चुटकी ली... "स्टेज बनाने वाले ठेकेदार की तो अब खैर नहीं, अगली बार पक्का सीमेंट का स्टेज बनाना पड़ेगा."
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