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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ शिवा हत्याकांड: श्रद्धा, रश्मि और दानिश पर 50 हजार इनाम, घर पर नोटिस चस्पा

लखनऊ शिवा हत्याकांड: श्रद्धा, रश्मि और दानिश पर 50 हजार इनाम, घर पर नोटिस चस्पा

लखनऊ के शिवा हत्याकांड में आरोपी श्रद्धा, रश्मि और ड्राइवर दानिश पर 50 हजार का इनाम कर दिया गया है. साथ ही तीनों के घरों पर नोटिस चस्पा किया गया.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 18 Oct 2026 06:09 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में पकड़ से दूर आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने इनामी राशि को बढ़ा दिया है. श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश पर पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है. तीनों आरोपी करीब 9 दिनों से फरार है. पुलिस का कहना है कि तीनों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही है. वहीं, श्रद्धा दुबे के लखनऊ स्थित घर पर सहारनपुर कोर्ट का नोटिस भी चस्पा कर दिया है.

लखनऊ सेंट्रल जोन के डीसीपी विक्रांत वीर ने बताया कि तीनों आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही हैं. उनके संभावित ठिकानों का पता लगाने के लिए सर्विलांस और तकनीकी माध्यमों की मदद ली जा रही है. पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. डीसीपी के मुताबिक, एक आरोपी के परिजन की ओर से सरेंडर एप्लीकेशन भी दाखिल की गई थी. 

वहीं मामले को लेकर हजरतगंज इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया. हजरतगंज थाना क्षेत्र में शिवा शर्मा की मौत के बाद पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में थी. इसी को लेकर अब हजरतगंज इंस्पेक्टर पर गाज गिरी है.

श्रद्धा के घर पर सहारनपुर कोर्ट का नोटिस

श्रद्धा दुबे के लखनऊ स्थित घर पर सहारनपुर की अदालत का नोटिस चस्पा किया गया है. यह नोटिस एक कार को रिलीज कराने के लिए दाखिल प्रार्थना पत्र से जुड़ा है. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, सहारनपुर में डॉ. प्रभात वर्मा ने कार रिलीज कराने के लिए अर्जी दी है.

नोटिस के मुताबिक, मामला सहारनपुर साइबर क्राइम थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 83/2024 से संबंधित है. अदालत ने कार रिलीज कराने की अर्जी पर सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है. नोटिस में संबंधित पक्ष को अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है.

ड्राइवर ने खोले कई राज

श्रद्धा के पूर्व ड्राइवर ने उसकी लाइफ स्टाइल को लेकर कई बड़े खुलासे किया है. उसने बताया कि उसे एक ऐप के जरिए किसी तीसरे व्यक्ति ने श्रद्धा की गाड़ी चलाने के लिए बुक किया था. उसने करीब सात दिन तक श्रद्धा की ब्लैक स्कॉर्पियो चलाई थी। यही गाड़ी बाद में बहराइच के रूपईडीहा पर खड़ी मिली थी.

ड्राइवर ने बताया कि पहले दिन वह सुबह करीब 10 बजे हजरतगंज स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट पहुंच गया था, लेकिन श्रद्धा शाम पांच बजे फ्लैट से नीचे उतरी. इसके बाद वह मुंशीपुलिया स्थित एक ब्यूटी पार्लर गई, जहां से रात करीब 10:30 बजे तैयार होकर निकली.

महंगी गाड़ियों वाले लोगों को बनाती थी निशाना

ड्राइवर ने आरोप लगाया कि श्रद्धा शाम के समय उन जगहों पर जाती थी, जहां महंगी गाड़ियों से आने वाले लोग मौजूद रहते थे. वह कार के शीशे नीचे करके और तेज म्यूजिक बजाकर चलती थी, ताकि लोगों का ध्यान उसकी ओर जाए. किसी व्यक्ति को निशाना बनाने के बाद वह अपनी गाड़ी उसके पीछे लगवा देती थी और फोन पर अपने परिचितों से बातचीत करती थी. उसकी जीवनशैली काफी महंगी थी. 

बकाया पैसे मांगने पर धमकी दी

पूर्व ड्राइवर ने बताया कि उसने श्रद्धा के पास सात दिन तक काम किया. जब अपने पैसे मांगे तो श्रद्धा ने उसे पैसे देने से मना कर दिया. उसने आमिर नाम के एक व्यक्ति को फोन कर उसे नकद पैसे दिलाए. कुछ पैसे रहे गए थे जिसको मांगने पर उसने जेल भिजवाने की धमकी दी. श्रद्धा के पास उसे देने के लिए 700 रुपये तक नहीं थे.

25 हजार का इनाम घोषित किया 

पुलिस ने फरार श्रद्धा दुबे उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर तनवीर पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है. तीनों के खिलाफ NBW भी जारी किया गया है. इस बीच श्रद्धा ने एक के बाद एक करके तीन वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किए हैं. जिसमें उसने खुद बेकसूर बताया है. हालांकि वो पुलिस की पहुंच से अभी भी दूर है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 18 Oct 2026 05:59 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police LUCKNOW NEWS
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