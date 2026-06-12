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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगIndian Railway Viral Video: ट्रेन लेट होने का हर्जाना कौन देगा? प्लेटफॉर्म टिकट एक्सपायर होने पर टीसी ने लिया 500 रुपये फाइन, भड़के यूजर्स

Indian Railway Viral Video: ट्रेन लेट होने का हर्जाना कौन देगा? प्लेटफॉर्म टिकट एक्सपायर होने पर टीसी ने लिया 500 रुपये फाइन, भड़के यूजर्स

Indian Railway Viral Video : इस वीडियो में एक लड़का किसी अपने को ट्रेन में बैठाने स्टेशन पहुंचता है, ट्रेन लेट होती है और आखिर में उसे ही जुर्माना भरना पड़ जाता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 12 Jun 2026 01:57 PM (IST)
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Indian Railway Viral Video : भारतीय रेलवे में ट्रेनों के लेट होने की शिकायतें अक्सर सुनने को मिलती हैं. कई बार यात्रियों को घंटों तक प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना पड़ता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक मामला तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने रेलवे के नियमों को लेकर नई बहस छेड़ दी है. इस वीडियो में एक लड़का किसी अपने को ट्रेन में बैठाने स्टेशन पहुंचता है, ट्रेन बार-बार लेट होती है और आखिर में उसे ही जुर्माना भरना पड़ जाता है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर यात्री को प्लेटफॉर्म टिकट की समय सीमा खत्म होने पर जुर्माना देना पड़ सकता है, तो ट्रेन लेट होने की जिम्मेदारी कौन लेगा. 

क्या है पूरा मामला?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @raavan_india नाम के अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया. वीडियो में एक युवक दावा करता है कि वह अपने परिवार के सदस्यों को ट्रेन में बैठाने के लिए कल्याण रेलवे स्टेशन पहुंचा था. उसका कहना है कि जिस ट्रेन का तय समय रात 12 बजे था, रेलवे की ओर से पहले उसे बताया गया कि ट्रेन करीब दो घंटे लेट है. वहीं बाद में ट्रेन और देरी से चली और लगभग पांच घंटे बाद स्टेशन पहुंची. इस दौरान युवक लगातार प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहा. इंतजार के दौरान एक टीसी ने उससे प्लेटफॉर्म टिकट दिखाने के लिए कहा और इसके बाद युवक का 500 रुपये का चालान काट दिया गया. 

टीसी ने वसूला पैसेंजर से 500 रुपये फाइन
 
वायरल वीडियो में एक लड़का ट्रेन प्लेटफॉर्म चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बताता है कि वह रात 12 बजे की ट्रेन से अपने परिवार को छोड़ने स्टेशन आया था, लेकिन उसे पहले जानकारी मिली कि ट्रेन 2 घंटे लेट है. बाद में ट्रेन और ज्यादा देरी से चली और करीब 5 घंटे बाद स्टेशन पहुंची. इतने लंबे इंतजार के दौरान एक टीसी ने उससे प्लेटफॉर्म टिकट दिखाने को कहा, टिकट देखने के बाद टीसी ने बताया कि प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता सिर्फ 2 घंटे की थी और अब वह खत्म हो चुकी है. युवक ने देरी की वजह ट्रेन के लेट होने को बताया, लेकिन टीसी ने कहा कि टिकट एक्सपायर होने के बाद उसे नया प्लेटफॉर्म टिकट लेना चाहिए था. इसके बाद उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया. वीडियो में युवक नाराज होकर सवाल करता है कि जब ट्रेन लेट होने की वजह से उसे मजबूरी में प्लेटफॉर्म पर रुकना पड़ा, तो इस देरी की जिम्मेदारी कौन लेगा. क्या रेलवे इसकी जवाबदेही लेगा. वह गुस्से में रेलवे से अपने नियमों पर दोबारा विचार करने और व्यवस्था में सुधार करने की मांग भी करता नजर आता है. 

यह भी पढ़ें - Viral Video : मुरझाए खीरों को केमिकल में डुबोकर हरा कर रहा था सब्जीवाला, यूजर्स बोले- खुलेआम कैंसर बेच रहा

लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा कि रेलवे यात्रियों से जुर्माना वसूलने के नियम तो सख्ती से लागू करता है, लेकिन जब ट्रेनें घंटों लेट होती हैं तो यात्रियों को राहत देने के लिए कोई व्यवस्था नजर नहीं आती. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि रेलवे को अपने नियमों में बदलाव करने की जरूरत है जिससे ट्रेन लेट होने की स्थिति में प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता को लेकर यात्रियों को परेशानी न हो. कुछ लोगों ने सलाह दी कि युवक को उपभोक्ता फोरम में शिकायत करनी चाहिए और अपना पक्ष कानूनी तरीके से रखना चाहिए. हालांकि कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि प्लेटफॉर्म टिकट की समय सीमा खत्म होने के बाद नया टिकट लेना यात्री की जिम्मेदारी होती है और नियमों का पालन सभी के लिए समान रूप से जरूरी है. 

यह भी पढ़ें - Viral Theft Video: चचा के साथ खेला हो गया... खेल-खेल में पर्स-मोबाइल चोरी कर ले गए बच्चे, कंफ्यूज हो गए अंकज जी; देखें वीडियो

Published at : 12 Jun 2026 01:57 PM (IST)
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