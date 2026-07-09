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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगDTC Bus Viral Video: हो गया इलाज? DTC बस पर घूंसे मार रहे बेवड़े को ड्राइवर ने यूं सिखाया सबक- वीडियो वायरल

DTC Bus Viral Video: हो गया इलाज? DTC बस पर घूंसे मार रहे बेवड़े को ड्राइवर ने यूं सिखाया सबक- वीडियो वायरल

एक वीडियो वायरल हो रहा है. लेकिन इस बार वायरल हो रहा यह वीडियो दिल्ली मेट्रो या रेलवे स्टेशन का नहीं बल्कि डीटीसी बस का है. वायरल वीडियो में एक आदमी नशे में धुत डीटीसी बस के सामने हंगामा करता है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 09 Jul 2026 10:28 AM (IST)
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DTC Bus Viral Video: राजधानी दिल्ली से आए दिन कोई ना कोई लड़ाई-झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है. कभी यह वीडियो दिल्ली मेट्रो के अंदर का होता है तो कभी रेलवे स्टेशन का वीडियो वायरल होता रहता है. इस बार भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है. लेकिन इस बार वायरल हो रहा यह वीडियो दिल्ली मेट्रो या रेलवे स्टेशन का नहीं बल्कि डीटीसी बस का है. वायरल वीडियो में एक आदमी नशे में धुत डीटीसी बस के सामने हंगामा करता है और बस पर लगातार गुस्से मारता नजर आता है. इसके बाद जब बस कंडक्टर का रिएक्शन आता है, उसमें वह इंटरनेट पर वायरल हो गया और इस वीडियो को देखकर लोग तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

DTC बस पर मारे घूंसे, तो बेवड़े को ड्राइवर ने यूं सिखाया सबक

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gharkekalesh नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स नशे की हालत में डीटीसी बस के गेट के पास खड़ा होकर बस पर मुक्के मारने लगता है. इस दौरान बस कुछ देर के लिए आगे रुकती है और कुछ लोग बस से उतरते- चढ़ते हुए भी दिखाई देते हैं. लेकिन नशे में धुत आदमी बस पर लात-गुस्से मारते हुए नहीं रुकता है. इसके बाद आसपास मौजूद लोग भी पूरे घटनाक्रम को देखने लगते हैं. वहीं कुछ देर बाद बस का ड्राइवर बस के गेट पर खड़ा होता है. वीडियो में दिखता है कि बस का ड्राइवर उसे व्यक्ति को लात मारता है.  इसके बाद बस का ड्राइवर उस व्यक्ति को बस से दूर हटाता है और आसपास खड़े लोग इस घटना को देखने लगते हैं. कई लोगों ने भी इस घटना का वीडियो बना लिया, जो फिलहाल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ये भी पढ़ें-Video: पानी में डूब गया मंडप तो दूल्हे ने गोद में उठाई दुल्हन, फिर किया कुछ ऐसा कि वायरल हो गया वीडियो

यूजर्स बोले- हो गया इलाज

यह वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स में इस पर जमकर रिएक्शन देना शुरू कर दिया. यह वीडियो देखकर एक यूजर कमेंट करता है दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट  कभी निराश नहीं करता, हर बस यात्रा में फ्री एंटरटेनमेंट मिलता है. तो वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है भाई थोड़ा हंगामा करता तो बस ड्राइवर बस ही चढ़ा देता है इस पर.

वहीं एक यूजर ने बस स्टाफ का समर्थन करते हुए कमेंट किया क्या लात मारी, बहुत बढ़िया तो दूसरे यूजर ने मजाक के अंदाज में लिखा भाई कलेश तो जरूरी है. एक और यूजर कमेंट करता है आखिर में कंडक्टर ने जो किक मारी, सीधा गोल कर दिया. लास्ट में एक यूजर कमेंट करता है और ओह मैन... मुझे दिल्ली बहुत पसंद है, यहां रोज नया एंटरटेनमेंट देखने को मिल जाता है.

ये भी पढ़ें-Video: 'सुहागरात ऑन व्हील्स' ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में फर्स्ट नाइट का इंतजाम- वीडियो देख दंग रह गए यूजर्स

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 09 Jul 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
Drunk Man Viral Video DTC Bus Viral Video Drunk Man Bus Driver Delhi DTC Bus Fight
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