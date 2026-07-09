हो गया इलाज? DTC बस पर घूंसे मार रहे बेवड़े को ड्राइवर ने यूं सिखाया सबक- वीडियो वायरल

DTC Bus Viral Video: राजधानी दिल्ली से आए दिन कोई ना कोई लड़ाई-झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है. कभी यह वीडियो दिल्ली मेट्रो के अंदर का होता है तो कभी रेलवे स्टेशन का वीडियो वायरल होता रहता है. इस बार भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है. लेकिन इस बार वायरल हो रहा यह वीडियो दिल्ली मेट्रो या रेलवे स्टेशन का नहीं बल्कि डीटीसी बस का है. वायरल वीडियो में एक आदमी नशे में धुत डीटीसी बस के सामने हंगामा करता है और बस पर लगातार गुस्से मारता नजर आता है. इसके बाद जब बस कंडक्टर का रिएक्शन आता है, उसमें वह इंटरनेट पर वायरल हो गया और इस वीडियो को देखकर लोग तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

Kalesh b/w a Bus Conductor and Drunk guy, Delhi😭 pic.twitter.com/IIfjhIWmSQ — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 8, 2026

DTC बस पर मारे घूंसे, तो बेवड़े को ड्राइवर ने यूं सिखाया सबक

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gharkekalesh नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स नशे की हालत में डीटीसी बस के गेट के पास खड़ा होकर बस पर मुक्के मारने लगता है. इस दौरान बस कुछ देर के लिए आगे रुकती है और कुछ लोग बस से उतरते- चढ़ते हुए भी दिखाई देते हैं. लेकिन नशे में धुत आदमी बस पर लात-गुस्से मारते हुए नहीं रुकता है. इसके बाद आसपास मौजूद लोग भी पूरे घटनाक्रम को देखने लगते हैं. वहीं कुछ देर बाद बस का ड्राइवर बस के गेट पर खड़ा होता है. वीडियो में दिखता है कि बस का ड्राइवर उसे व्यक्ति को लात मारता है. इसके बाद बस का ड्राइवर उस व्यक्ति को बस से दूर हटाता है और आसपास खड़े लोग इस घटना को देखने लगते हैं. कई लोगों ने भी इस घटना का वीडियो बना लिया, जो फिलहाल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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यूजर्स बोले- हो गया इलाज

यह वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स में इस पर जमकर रिएक्शन देना शुरू कर दिया. यह वीडियो देखकर एक यूजर कमेंट करता है दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट कभी निराश नहीं करता, हर बस यात्रा में फ्री एंटरटेनमेंट मिलता है. तो वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है भाई थोड़ा हंगामा करता तो बस ड्राइवर बस ही चढ़ा देता है इस पर.

वहीं एक यूजर ने बस स्टाफ का समर्थन करते हुए कमेंट किया क्या लात मारी, बहुत बढ़िया तो दूसरे यूजर ने मजाक के अंदाज में लिखा भाई कलेश तो जरूरी है. एक और यूजर कमेंट करता है आखिर में कंडक्टर ने जो किक मारी, सीधा गोल कर दिया. लास्ट में एक यूजर कमेंट करता है और ओह मैन... मुझे दिल्ली बहुत पसंद है, यहां रोज नया एंटरटेनमेंट देखने को मिल जाता है.

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