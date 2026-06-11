मुरझाए खीरों को केमिकल में डुबोकर हरा कर रहा था सब्जीवाला, यूजर्स बोले- खुलेआम कैंसर बेच रहा

Cucumber Adulteration Viral Video : आजकल सोशल मीडिया पर खाने-पीने की चीजों में मिलावट से जुड़े वीडियो अक्सर देखने को मिल जाते हैं. कभी नकली दूध, कभी मिलावटी मसाले तो कभी फलों को चमकदार बनाने के लिए केमिकल के इस्तेमाल की वीडियो सामने आती रहती हैं, ऐसे वीडियो लोगों को हैरान भी करते हैं और उनकी सेहत को लेकर चिंता भी बढ़ा देते हैं.

इसी बीच एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हम जो सब्जियां खरीदकर घर ला रहे हैं, वे कितनी सुरक्षित हैं. वायरल वीडियो में एक सब्जी वाला मुरझाए हुए खीरों को हरे रंग के घोल में डुबोकर उन्हें ताजा बना रहा है, जिससे लोग उन्हें आसानी से खरीद लें. ऐसे में अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

मुरझाए खीरों को केमिकल में डुबोकर हरा कर रहा था सब्जीवाला

वायरल हो रहे वीडियो में एक व्यक्ति जमीन पर बैठा नजर आता है. उसके आसपास सब्जियां रखी हुई हैं और कुछ लोग भी बैठे दिखाई देते हैं, वीडियो में देखा जा सकता है कि वह व्यक्ति मुरझाए और फीके पड़ चुके खीरों को एक हरे रंग के घोल में डुबो रहा है. इसके बाद वह उन खीरों को बाहर निकालकर अलग रख देता है.

सब्जियां बेच रहे हैं या रंगाई पुताई का ठेका चला रहे हैं🌶️



सब्जियों को रंग के घोल में गुजारते यह व्यक्ति नजर आ रहा

है लगता हैं अब सब्जियों की ताजगी खेत में नहीं बाल्टियों में



तैयार की जा रही है जो सब्जी अब जितना चमके उतना बड़ा

सवाल भी छोड़ सकती है हमको थाली में पोषण चाहिए पेंटसे… pic.twitter.com/gkqdvAmyon — KUNDAN PATEL (@KUNDAN00PATEL) June 11, 2026

वीडियो में यह प्रक्रिया बार-बार दोहराई जाती दिखती है. हैरानी की बात यह है कि वीडियो बनाने वाले की मौजूदगी के बाद भी वह व्यक्ति बिना किसी डर या हिचकिचाहट के यह काम करता नजर आता है और कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराता भी दिखाई देता है.

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यूजर्स बोले- खुलेआम कैंसर बेच रहा

यह वीडियो सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. वीडियो देखने के बाद लोगों ने नाराजगी जताते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. जिसमें एक यूजर ने लिखा, अब सब्जियों का रंग देखकर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, वहीं दूसरे यूजर ने कहा, यह लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है. ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए. इसके अलावा एक यूजर ने बोला, यह तो खुलेआम कैंसर बेच रहा है. इसके साथ ही एक अन्य यूजर ने कमेंट किया की, कुछ लोग थोड़े से मुनाफे के लिए लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं. वहीं कई लोगों ने प्रशासन से इस मामले की जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की.

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