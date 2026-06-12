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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Theft Video: चचा के साथ खेला हो गया... खेल-खेल में पर्स-मोबाइल चोरी कर ले गए बच्चे, कंफ्यूज हो गए अंकज जी; देखें वीडियो 

Viral Theft Video: चचा के साथ खेला हो गया... खेल-खेल में पर्स-मोबाइल चोरी कर ले गए बच्चे, कंफ्यूज हो गए अंकज जी; देखें वीडियो 

Viral Theft Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ बच्चे लड़ाई का नाटक करके एक अंकल को उलझा देते हैं. इसी दौरान बच्चों ने उनका पर्स और मोबाइल चलाकी से चोरी कर लिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 12 Jun 2026 11:45 AM (IST)
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Viral Theft Video: बस में पर्स चोरी, बाजार में पैसों की चोरी जैसी खबरें तो आप रोज सुनते होंगे. लेकिन सोशल मीडिया पर अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ बच्चे ही एक बुजुर्ग का मोबाइल और पर्स ले उड़ते हैं. बच्चे इसे कांड को इतनी बारीकी से अंजाम देते हैं कि अंकल खुद नहीं समझ पाते कि उनके साथ हुआ क्या है. 

वीडियो में कुछ छोटे-छोटे बच्चे ऐसा ड्रामा करते नजर आते हैं कि बेचारे अंकल जी पूरी तरह कन्फ्यूज हो जाते हैं. पहले तो लगता है कि बच्चे सच में आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में पता चलता है कि यहां तो पूरा खेल किसी और लेवल का चल रहा होता है. वीडियो को देखने के बाद लोग कह रहे हैं, “चचा मदद करने गए थे, लेकिन खुद ही गेम का हिस्सा बन गए.”

वायरल वीडियो का पूरा सच, कैसे फंसे अंकल जी जाल में

वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 से 4 बच्चे लड़ाई का नाटक करते हैं. उनकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त होती है कि वहां मौजूद किसी को भी उन पर शक नहीं होता है, वहीं एक अंकल को लगता है कि मामला गंभीर थोड़ा गंभीर है. वह तुरंत बच्चों को अलग कराने और झगड़ा खत्म करवाने कि कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अंकल जी को क्या पता था कि बच्चों की नजर लड़ाई पर नहीं, उनकी जेब पर है. जैसे ही अंकल बच्चों को समझाने में व्यस्त होते हैं, वैसे ही बच्चे बड़ी सफाई से उनका पर्स और मोबाइल लेकर निकल जाते हैं. जब तक अंकल को पूरा मामला समझ आता है, तब तक “ऑपरेशन जेब साफ” सफल हो चुका होता है. 

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सोशल मीडिया पर यूजर्स के मजेदार कमेंट्स

वीडियो पर यूजर्स भी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “बच्चों की एक्टिंग देखकर तो बड़े-बड़े कलाकार भी सोच में पड़ जाएं.” वहीं दूसरे ने कहा, “अंकल जी रेफरी बनना चाहते थे, लेकिन खुद ही मैच हार गए.” एक अन्य यूजर ने मजाक में लिखा, “बच्चों ने ऐसा प्लान बनाया कि चचा को पता ही नहीं चला कि खेल कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया.”  फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देखकर हंस रहे हैं. 

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Published at : 12 Jun 2026 11:45 AM (IST)
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