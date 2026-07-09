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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बैल ने दिखाई ताकत तो भाग खड़ी हुई शेरों की फौज, वीडियो देख नहीं आएगा आंखों पर यकीन

Video: बैल ने दिखाई ताकत तो भाग खड़ी हुई शेरों की फौज, वीडियो देख नहीं आएगा आंखों पर यकीन

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक सांड मोहल्ले में रात के वक्त आराम फरमाता दिखाई दे रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Jul 2026 10:30 AM (IST)
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शेर एक ऐसा जानवर जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े धुरंधरों के पसीने छूट जाते हैं. शेर वो दरिंदा है जिसके सामने बड़े बड़े हाथी से लेकर खूंखार भालू तक पानी भरते दिखाई देते हैं, ऐसे में अगर आपसे कहा जाए कि यही ताकतवर शेर एक बैल यानी सांड से डर गया तो? जाहिर है आप इसे मजाक समझेंगे और कहेंगे कि शेर के सामने सांड की क्या बिसात. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो इस बात की गवाही चीख चीखकर दे रहा है जिसमें शेर का एक ग्रुप मामूली से सांड से डरकर भागता दिखाई दे रहा है.

सांड को देख भीगी बिल्ली बन गया शेर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक सांड मोहल्ले में रात के वक्त आराम फरमाता दिखाई दे रहा है. अचानक पीछे से एक शेर आता है और सांड के पीछे खड़ा हो जाता है. सांड को इस बात की भनक लगती इससे पहले एक और शेर वहां आ पहुंचता है. लेकिन सांड अब भी अपनी मस्ती में मस्त है, उसे पता ही नहीं है कि उसके पीछे साक्षात मौत खड़ी है. वीडियो देखकर पहले तो लगता है कि आज सांड की मौत पक्की है लेकिन अगले ही पल सांड ऐसा कुछ करता है कि पूरा वक्त, जज्बात और हालात एक साथ पलट जाते हैं.

 
 
 
 
 
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सांड ने खड़े होकर ललकारा तो भाग खड़ा हुआ जंगल का राजा

वीडियो में दिख रहा है कि शेर के आने की भनकर जैसे ही सांड को लगती है वो शेरों को घूरकर देखने लग जाता है जिसके बाद शेर भी अलर्ट हो जाते हैं. कुछ देर बाद सांड अपनी जगह से खड़ा होता है और सांड का भारी भरकम शरीर देखकर शेरों को पता लग जाता है कि अभी शिकार करने का ये सही समय नहीं है. इसके बाद दोनों शेर वहां से पतली गली पकड़कर निकल लेते हैं. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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यूजर्स बोले, शेर को भूख नहीं थी इसलिए भाव नहीं दिया

वीडियो को  ghantaa नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...आज शेर का मूड नहीं था वरना शेर ऐसे शिकार नहीं करता. एक और यूजर ने लिखा...शेर को भूख ना हो तो वो बकरी को भी भाव नहीं देगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...शेर डरपोक नहीं था, सांड की किस्मत अच्छी थी.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 09 Jul 2026 10:30 AM (IST)
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