बैल ने दिखाई ताकत तो भाग खड़ी हुई शेरों की फौज, वीडियो देख नहीं आएगा आंखों पर यकीन

शेर एक ऐसा जानवर जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े धुरंधरों के पसीने छूट जाते हैं. शेर वो दरिंदा है जिसके सामने बड़े बड़े हाथी से लेकर खूंखार भालू तक पानी भरते दिखाई देते हैं, ऐसे में अगर आपसे कहा जाए कि यही ताकतवर शेर एक बैल यानी सांड से डर गया तो? जाहिर है आप इसे मजाक समझेंगे और कहेंगे कि शेर के सामने सांड की क्या बिसात. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो इस बात की गवाही चीख चीखकर दे रहा है जिसमें शेर का एक ग्रुप मामूली से सांड से डरकर भागता दिखाई दे रहा है.

सांड को देख भीगी बिल्ली बन गया शेर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक सांड मोहल्ले में रात के वक्त आराम फरमाता दिखाई दे रहा है. अचानक पीछे से एक शेर आता है और सांड के पीछे खड़ा हो जाता है. सांड को इस बात की भनक लगती इससे पहले एक और शेर वहां आ पहुंचता है. लेकिन सांड अब भी अपनी मस्ती में मस्त है, उसे पता ही नहीं है कि उसके पीछे साक्षात मौत खड़ी है. वीडियो देखकर पहले तो लगता है कि आज सांड की मौत पक्की है लेकिन अगले ही पल सांड ऐसा कुछ करता है कि पूरा वक्त, जज्बात और हालात एक साथ पलट जाते हैं.

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सांड ने खड़े होकर ललकारा तो भाग खड़ा हुआ जंगल का राजा

वीडियो में दिख रहा है कि शेर के आने की भनकर जैसे ही सांड को लगती है वो शेरों को घूरकर देखने लग जाता है जिसके बाद शेर भी अलर्ट हो जाते हैं. कुछ देर बाद सांड अपनी जगह से खड़ा होता है और सांड का भारी भरकम शरीर देखकर शेरों को पता लग जाता है कि अभी शिकार करने का ये सही समय नहीं है. इसके बाद दोनों शेर वहां से पतली गली पकड़कर निकल लेते हैं. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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यूजर्स बोले, शेर को भूख नहीं थी इसलिए भाव नहीं दिया

वीडियो को ghantaa नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...आज शेर का मूड नहीं था वरना शेर ऐसे शिकार नहीं करता. एक और यूजर ने लिखा...शेर को भूख ना हो तो वो बकरी को भी भाव नहीं देगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...शेर डरपोक नहीं था, सांड की किस्मत अच्छी थी.

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