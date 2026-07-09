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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: समोसे की चाहत में रुक गई ट्रेन? इंदौर के इस वीडियो पर मचा बवाल तो रेलवे ने खोल दी पोल

Viral Video: समोसे की चाहत में रुक गई ट्रेन? इंदौर के इस वीडियो पर मचा बवाल तो रेलवे ने खोल दी पोल

वायरल हो रहे इस छोटे से वीडियो की शुरुआत में दिखता है कि रेलवे ट्रैक के पास एक छोटी सी दुकान है. वहां नीली यूनिफॉर्म पहने एक शख्स खड़ा है और कुछ खाने का सामान खरीद रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Jul 2026 08:47 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए और लोग उस पर क्या कहानी बना दें, कुछ कहा नहीं जा सकता. इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे देखकर लोग दावा कर रहे हैं कि एक ट्रेन ड्राइवर को समोसे और कचौड़ी खाने की इतनी जोर से तलब उठी कि उसने बीच रास्ते में ही पूरी ट्रेन रोक दी.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'अब समझ आया कि ट्रेनें लेट क्यों होती हैं, ड्राइवर साहब को यहां के समोसे पसंद हैं, इसलिए उन्होंने ट्रेन रोक दी!' वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और लोग रेलवे के मजे लेने लगे. लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? आइए जानते हैं इस वायरल वीडियो के पीछे का पूरा सच.

क्या दिख रहा है इस वायरल वीडियो में

वायरल हो रहे इस छोटे से वीडियो की शुरुआत में दिखता है कि रेलवे ट्रैक के पास एक छोटी सी दुकान है. वहां नीली यूनिफॉर्म पहने एक शख्स खड़ा है और कुछ खाने का सामान खरीद रहा है. जैसे ही कैमरा थोड़ा घूमता है, तो पास की पटरी पर एक बड़ी सी ट्रेन खड़ी दिखाई देती है. इसके बाद वीडियो में दिखता है कि वह शख्स हाथ में समोसे-कचौड़ी का पैकेट लेता है, वापस ट्रेन की तरफ पैदल चलकर जाता है और ट्रेन के इंजन के अंदर चढ़ जाता है. वहां पास में खड़ी जनता भी इस पूरे नजारे को बड़े अचरज से देख रही होती है. इसी वीडियो को आधार बनाकर लोग सोशल मीडिया पर रेलवे को ट्रोल करने लगे.

 
 
 
 
 
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रेलवे ने बताया क्या है असली कहानी

जब यह मामला इंटरनेट पर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो रेलवे के पश्चिम रेलवे विभाग ने खुद सामने आकर इस पर सफाई दी और दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया. रेलवे ने बताया कि सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है, वह पूरी तरह से झूठ और गुमराह करने वाला है. असल में वह कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, बल्कि एक मालगाड़ी थी. रेलवे ट्रैक पर कुछ मरम्मत का काम चल रहा था, जिसकी वजह से वह मालगाड़ी पहले से ही वहां पर रुकी हुई थी.

ट्रेन को समोसे खरीदने के लिए नहीं रोका गया था. जब ट्रेन काम की वजह से वहां खड़ी थी, तो उसी खाली समय में असिस्टेंट लोको पायलट नीचे उतरा और उसने अपने खाने के लिए समोसे-कचौड़ी खरीद लिए. रेलवे ने कहा कि कुछ लोगों ने गलत इरादे से इस वीडियो को काटा-छांटा और झूठ फैला दिया कि ड्राइवर ने कचौड़ी के लिए पैसेंजर ट्रेन रोक दी.

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यूजर्स ने दीं अलग-अलग प्रतिक्रियाएं

भले ही रेलवे ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दे दी हो, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स अपनी मजेदार टिप्पणियां करने से बाज नहीं आ रहे हैं. एक यूजर ने हंसते हुए लिखा, 'चलो कम से कम ड्राइवर साहब भूखे पेट तो ट्रेन नहीं चलाएंगे.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'आजकल सोशल मीडिया पर लोग बिना सच जाने कुछ भी वायरल कर देते हैं, रेलवे ने सही समय पर सच बता दिया.' एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, 'ड्यूटी के बीच में भूख तो किसी को भी लग सकती है, जब ट्रेन पहले से खड़ी थी तो खाना लेने में क्या बुराई है.' फिलहाल यह वीडियो और रेलवे का यह जवाब दोनों ही इंटरनेट पर खूब पढ़े जा रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 09 Jul 2026 08:47 AM (IST)
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