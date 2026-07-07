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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बाल नोंचे, थप्पड़ मारा और बोतल छीन ले गया बंदर, महिला और मोंकेश भाई के बीच मजेदार जंग हुई वायरल

Video: बाल नोंचे, थप्पड़ मारा और बोतल छीन ले गया बंदर, महिला और मोंकेश भाई के बीच मजेदार जंग हुई वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पर्यटन स्थल पर एक महिला आराम से कोल्ड ड्रिंक पीते हुए चल रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Jul 2026 05:44 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर आपने कई तरह के वीडियो देखे होंगे लेकिन किसी महिला और मोंकेश भाई के बीच जंग आपने बहुत कम ही देखी होगी. जहां लड़कियां अक्सर बंदरों को देखकर डर जाती हैं वहीं एक महिला ने बंदर से झगड़ा मोल ले लिया और अपनी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को बचाने के लिए चांटे तक खा लिए. इसके बाद जो हुआ वो काफी मजेदार था. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आपकी हंसी नहीं रुकेगी.

महिला से कोल्ड ड्रिंक छुड़ाने लगा बंदर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पर्यटन स्थल पर एक महिला आराम से कोल्ड ड्रिंक पीते हुए चल रही है, तभी एक बंदर की नजर उस पर पड़ती है और वो महिला से कोल्ड ड्रिंक लेने की कोशिश करता है. महिला भी अपनी कोल्ड ड्रिंक को लेकर काफी जिद्दी होती है, नतीजा ये निकलता है कि बंदर और उस महिला के बीच खींचातानी शुरू हो जाती है. बंदर उस महिला को चांटे मारता है उसके बाल तक नोच लेता है लेकिन महिला अपनी कोल्ड ड्रिंक से हाथों को तस से मस नहीं करती. इसके बाद जब बंदर को लगता है कि उसकी दाल नहीं गलेगी तो वो महिला को जाने देता है.

 
 
 
 
 
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लास्ट में पलट गया पूरा गेम

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, महिला जब बंदर से जीत जाती है और आगे बढ़ने लगती है तभी बंदर पीछे से फिर आता है और चकमा देकर इस बार कोल्ड ड्रिंक हथिया ही लेता है. जिस कोल्ड ड्रिंक के लिए महिला ने इतनी लड़ाई लड़ी थी वो एक झटके में उसे धोखा देकर मोंकेश भाई चुरा ले जाते हैं. वीडियो काफी मजेदार है और लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं. हालांकि कुछ लोग इसे एआई वीडियो भी बता रहे हैं.

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यूजर्स की भी छूट गई हंसी

वीडियो को reality.sphere नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...हमें लगा की बंदर हार गया लेकिन ये तो खेल ही पलट गया. एक और यूजर ने लिखा....वीडियो एआई लग रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बेचारी को लगा था कि वो बंदर से जीत गई है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 05:44 PM (IST)
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