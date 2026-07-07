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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: गजब टोपीबाज आदमी है भाई, विराट कोहली का गेटअप लेकर मॉल में घुसा शख्स, सेल्फी के लिए उमड़ी भीड़

Video: गजब टोपीबाज आदमी है भाई, विराट कोहली का गेटअप लेकर मॉल में घुसा शख्स, सेल्फी के लिए उमड़ी भीड़

Viral Virat Kohli Prank video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सोशल मीडिया क्रिएटर कार्तिक शर्मा हैं जो विराट कोहली का गेटअप लेकर एक मॉल में पहुंचे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Jul 2026 06:13 PM (IST)
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विराट कोहली देश के बड़े स्टार हैं. क्रिकेट जगत में उनके इतने फैंस हैं जितनी कई देशों की जनसंख्या तक नहीं होती. ऐसे में अगर किसी मॉल में अचानक विराट कोहली दिख जाएं तो फैंस का दीवाना होना आम सी बात है. इसी बात का फायदा उठा एक शख्स ने ऐसे प्रैंक खेला कि वो खुद विराट कोहली का गेटअप लेकर एक मॉल में पूरी सिक्योरिटी के साथ घुस गया, लोगों ने जब उसे देखा तो वो सचमुच वाला विराट कोहली समझ बैठे और फिर वही हुई जो असली विराट कोहली के आने पर होता. वीडियो इंटरनेट पर वायरल है.

विराट कोहली का लुक लेकर मॉल में घुसा शख्स

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सोशल मीडिया क्रिएटर कार्तिक शर्मा हैं जो विराट कोहली का गेटअप लेकर एक मॉल में पहुंचे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि उनके साथ उनकी टीम भी है जिसमें बाउंसर, मैनेजर और भी कई तरह के लोगों का गेटअप है. कार्तिक शर्मा ने आरसीबी की ड्रेस पहनी है. बाल और दाढ़ी हूबहू विराट कोहली जैसी है. सिर पर कैप है और आंखों पर काला चश्मा है जिससे उन्हें पहचाना पाना काफी मुश्किल लग रहा है. इतना ही नहीं, कार्तिक शर्मा चल भी बिल्कुल विराट कोहली के अंदाज में रहे हैं जो कि काफी अनोखा और हैरान कर देने वाला है.

 
 
 
 
 
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सेल्फी के बेकाबू हुई भीड़

जैसे ही कार्तिक मॉल में घुसते हैं उन्हें भीड़ घेर लेती है और लोगों के बीच सेल्फी लेने की होड़ लग जाती है. लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए पागल हुए जा रहे हैं. आसपास कैमरों की भीड़ लग गई है और लोग ताअज्जुब के साथ बस उन्हें देखे जा रहे हैं. मॉल के गेट से लेकर अंदर तक केवल विराट कोहली के फैंस का जमावड़ा है लेकिन वो जिसके लिए इकट्ठा हुए हैं वो असल में विराट कोहली नहीं बल्कि कार्तिक शर्मा हैं.

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यूजर्स बोले, गजब टोपीबाज आदमी है भाई

वीडियो को  kartikkohlee18 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...विराट कोहली का Aura ही कुछ और है. एक और यूजर ने लिखा...क्रिकेट का किंग केवल एक ही है और वो है विराट कोहली. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...गजब टोपी बाज आदमी है भाई.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 06:13 PM (IST)
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