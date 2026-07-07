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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 420 बार रिजेक्शन, फिर मिली न्यूयॉर्क में ड्रीम जॉब, जुनून से भर देगी ये खबर- वीडियो वायरल

Video: 420 बार रिजेक्शन, फिर मिली न्यूयॉर्क में ड्रीम जॉब, जुनून से भर देगी ये खबर- वीडियो वायरल

यह कहानी है दिव्या बंसल की, जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हैं. न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूमते हुए दिव्या ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जो उनके ऑफिस का पहला दिन था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Jul 2026 02:41 PM (IST)
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420 बार रिजेक्शन! जी हां, जब कोई इतनी बार नाकाम होता है, तो हिम्मत टूट जाती है. लेकिन भारत की एक बेटी ने न सिर्फ इस नाकामी को मात दी, बल्कि न्यूयॉर्क में अपना ड्रीम जॉब भी हासिल कर लिया. आमतौर पर लोग ऐसी कामयाबी के बाद सिर्फ जश्न मनाते हैं, लेकिन इस लड़की ने नौकरी मिलने के बाद जो बात कही, उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. उसने नौकरी को अपनी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा बताया, न कि पूरी जिंदगी. सोशल मीडिया पर उसका यह रियलिस्टिक और बिंदास अंदाज तेजी से वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं...'सीखना है तो इससे सीखो!'

NYU से पढ़ाई और 420 रिजेक्शन्स का वो दर्दनाक सफर

यह कहानी है दिव्या बंसल की, जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हैं. न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूमते हुए दिव्या ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जो उनके ऑफिस का पहला दिन था. दिव्या ने बताया कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर आज के दौर में नौकरी पाना कितना मुश्किल है. उन्होंने अपने इस सफर में करीब 420 नौकरियों के लिए अप्लाई किया था. इतनी भाग-दौड़ के बाद उन्हें सिर्फ 3 इंटरव्यू कॉल्स आए और आखिरकार उन्होंने 2 बेहतरीन जॉब ऑफर्स हासिल कर लिए. ग्रेजुएशन के ठीक एक हफ्ते बाद नौकरी ज्वाइन करने वाली दिव्या ने माना कि आज के कॉम्पिटिटिव दौर में जहां नौकरी को इंसान की इज्जत और वजूद से जोड़कर देखा जाता है, वहां यह कामयाबी उनके लिए बहुत बड़ी है.

 
 
 
 
 
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'करियर सिर्फ काम है, मेरी पहचान नहीं': दिव्या की कमाल की सोच

अक्सर लोग नौकरी मिलते ही उसमें इस कदर डूब जाते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ भूल जाते हैं. लेकिन दिव्या ने बिल्कुल अलग रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि यह जॉब उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है, जो उन्हें चैलेंज करेगी, आगे बढ़ने में मदद करेगी और उनके बिल चुकाएगी, लेकिन यह उनकी पूरी पहचान नहीं बन सकती. दिव्या का मानना है कि काम को लाइफ के चारों तरफ घूमना चाहिए, न कि लाइफ को काम के चारों तरफ. उन्होंने साफ कहा कि वह जॉब के साथ-साथ डांस करना, जिम जाना, घर की याद दिलाने वाला खाना पकाना और अपने करीबियों के साथ वक्त बिताना जारी रखेंगी.

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सोशल मीडिया पर आई तारीफों की बाढ़, यूजर्स बोले- 'दिल जीत लिया' 

दिव्या का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही छा गया है. कमेंट सेक्शन में लोग उन पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं. इसके साथ ही उन्हें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का सपोर्ट मिला है. बहुत से विदेशी छात्रों ने कमेंट किया कि वीजा की पाबंदियों और लिमिटेड मौकों के बीच 420 रिजेक्शन झेलकर खड़े रहना ही अपने आप में एक मिसाल है.वहीं ज्यादातर प्रोफेशनल्स ने दिव्या की इस बात की तारीफ की कि उन्होंने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखने की बात कही.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 02:41 PM (IST)
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