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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगआग, तबाही और डर...दिल दहला देगा दमिश्क धमाके का ये मंजर, वीडियो देख रो पड़े लोग

आग, तबाही और डर...दिल दहला देगा दमिश्क धमाके का ये मंजर, वीडियो देख रो पड़े लोग

Viral Video Damascus: वीडियो में जलती गाड़ियां, धुआं फूंकते होटल और घर और शहर की सड़कों पर सन्नाटा देख हर किसी के होश उड़े हुए हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Jul 2026 03:33 PM (IST)
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सीरिया की राजधानी दमिश्क में मंगलवार को बड़ा धमाका हुआ जिसके बाद पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई. घटना के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसे देखकर यूजर्स की रूह कांप गई है. परेशान करने वाली बात तो ये रही कि जब शहर में धमाका हुआ उस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी वहीं मौजूद थे और एक बम उस होटल के बाहर भी एक बम गिरा जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति ठहरे हुए थे.

दमिश्क में हुए धमाके का वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुए सीरियल ब्लास्ट के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. वीडियो में जलती गाड़ियां, धुआं फूंकते होटल और घर और शहर की सड़कों पर सन्नाटा देख हर किसी के होश उड़े हुए हैं. वीडियो में तबाही का मंजर लोगों को अंदर से झकझोर रहा है और हर कोई अपनों को लेकर घबराया हुआ है. हालिया रिपोर्ट की अगर मानें तो इस धमाके में 18 लोग घायल हुए हैं जिनमें 4 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. पहला धमाका तब हुआ जब मैक्रों राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो चुके थे. वहीं दूसरा धमाका घटनास्थल पर खड़ी एक एम्बुलेंस में हुआ जहां काफी लोग इकट्ठा थे.

2 जुलाई को भी हुआ था धमाका

आपको बता दें कि दमिश्क में 2 जुलाई को भी एक कैफे में जोरदार धमाका हुआ था जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 20 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे. अब 5 दिन बाद फिर से शहर में धमाका होना वहां के शासन प्रशासन को चुनौती दे रहा है. गौरतलब है कि सीरिया के राष्ट्रपति अल-शरा 2024 में बशर अल-असद को हटाकर सत्ता में आए हैं और लगातार देश के हालात सुधारने और उन्हें स्थिर करने के लिए काम कर रहे हैं.

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यूजर्स का दहल गया दिल

वीडियो को @epanchjanya नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...सीरिया में ये सब होना अब आम हो गया है. एक और यूजर ने लिखा...किसी बड़े विदेशी मेहमान के सामने ये होना देश की छवि को खराब करता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...देखकर दिल दहल गया, सभी सुरक्षित रहें यही दुआ है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 03:23 PM (IST)
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