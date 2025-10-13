सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक विदेशी शख्स भारतीय रेल की तारीफ करते नहीं थक रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि Hugh Abroad नाम का एक अंग्रेज यात्री भारतीय ट्रेन के एसी कोच में सफर कर रहा है और इस दौरान उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों झलकती हैं. जैसे ही टीटी (ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर) उसके पास टिकट चेक करने आता है, तो विदेशी मुस्कुरा कर कहता है कि “ट्रेन को रवाना हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए और टीटी एकदम वक्त पर टिकट चेक करने आ गया.” उसकी आवाज में हैरानी के साथ-साथ भारतीय रेलवे की व्यवस्था के प्रति सम्मान झलकता है.

भारतीय रेल का मुरीद हुआ विदेशी शख्स

Hugh Abroad आगे कहते हैं कि “यहां का तरीका और सुविधाएं मुझे काफी अच्छी लगीं. यह पहली ट्रेन है जिसमें आपको पर्सनल स्पेस मिलता है और बैठने के लिए इतनी बड़ी जगह मिलती है.” वीडियो में वह ट्रेन के इंटीरियर, साफ-सफाई और व्यवस्था की जमकर तारीफ करता नजर आता है. उन्होंने कहा कि “यूरोप और जापान की ट्रेनें भी इसके आगे कुछ नहीं हैं.” इतना ही नहीं, वह इस बात से भी प्रभावित दिखे कि भारतीय रेल के एसी कोच में पर्दे लगे हुए हैं जो यात्रियों को एक अलग पर्सनल जोन देते हैं.

यूजर्स ने दी प्रतिक्रियाएं

वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. भारतीय यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि “पहली बार किसी विदेशी ने हमारे रेलवे की इतनी तारीफ की है.” वहीं कुछ यूजर्स ने मजाकिया लहजे में कहा कि “अब तो Hugh Abroad को भारतीय रेलवे का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए.” कई लोगों ने इसे भारत की प्रगति का प्रतीक बताया और कहा कि अब भारतीय रेल सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि दुनिया में भी अपनी छवि बदल रही है. वीडियो को hugh.abroad नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो ने लाइक भी किया है.

