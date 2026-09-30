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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगएक कचोरी दो समोसा...गैंगरेप पर DU में फूटा गुस्सा, Gen-Z नारों से गूंजा कैंपस

एक कचोरी दो समोसा...गैंगरेप पर DU में फूटा गुस्सा, Gen-Z नारों से गूंजा कैंपस

वीडियो में लड़कियां यहीं नहीं रुकीं. इनके नारों की लिस्ट अभी लंबी थी और इन सब में कुछ और नारे निकलकर आए जिनमें "मेरे सिर में दर्द है इसका कारण मर्द है" "नारी अपने आप की नहीं किसी के बाप की"

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Sep 2026 04:56 PM (IST)
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वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ साथ अब लोग ही नहीं बल्कि स्लोगन और विरोध करने के तरीके भी बदलते दिखाई दे रहे हैं. हाल ही में दिल्ली में कालकाजी गैंगरेप हुआ जिसे लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की कई छात्राएं कैंपस में उतर आईं और पुरुष समाज के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगीं. उनके प्रदर्शन की खास बात यह रही कि उन्होंने वही पुराने और दम तोड़ चुके नारों की बजाए अपना जेन जी अंदाज अपनाया और अपने तरीके से उन पुरुषों को कड़ा संदेश दे डाला जो स्त्री के साथ कुछ भी गलत करने का ख्याल रखते हैं.

प्रदर्शन में एक कचोरी दो समोसा इन मर्दों का क्या भरोसा जैसे नारे लगाए गए. अब इन नारों के कई सारे वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिन्हें देखकर आपको गुस्सा भी आएगा और एक तरफ आपकी हंसी भी छूट जाएगी.

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DU में महिला प्रदर्शन के दौरान Gen-Z नारों की गूंज

दरअसल, सोशल मीडिया पर इन दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राओं के मजेदार स्लोगन वायरल हो रहे हैं जो दिल्ली में हुई गंभीर घटनाओं को लेकर बोले गए हैं. वीडियो में " एक कचोरी दो समोसा इन मर्दों का क्या भरोसा" "एक सुट्टा दो चाय मर्द जात हाय हाय, शर्म नहीं है मर्दों में औरत क्यों है पर्दों में" जैसे स्लोगन बोले जा रहे हैं जो पीक वुमन क्रिएटिविटी का लेवल दिखा रहे हैं.

 
 
 
 
 
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मेरे सिर में दर्द है इसका कारण मर्द है

वीडियो में लड़कियां यहीं नहीं रुकीं. इनके नारों की लिस्ट अभी लंबी थी और इन सब में कुछ और नारे निकलकर आए जिनमें "मेरे सिर में दर्द है इसका कारण मर्द है" "नारी अपने आप की नहीं किसी के बाप की"

"तोड़ कर रख दो वह समाज नारी जिसमें बंधी है आज" इसके अलावा भी कई सारे मजेदार स्लोगन का इस्तेमाल लड़कियों ने किया जिसने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींचा और देखते ही देखते चर्चा मीडिया तक पहुंच गई. अब सवाल यह है कि आखिर यह प्रदर्शन हो क्यों रहा था, चलिए आपको बताते हैं.

 
 
 
 
 
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क्यों हो रहा प्रदर्शन, क्या है गुस्से की वजह

दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राओं का यह गुस्सा दक्षिण दिल्ली के कालकाजी में एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की खौफनाक वारदात के बाद फूटा है. इस घटना के विरोध में लेडी श्रीराम (LSR), गार्गी और मिरांडा हाउस जैसे प्रमुख कॉलेजों की करीब 200 से अधिक छात्राएं सड़कों पर उतर आई हैं. वे कैंपस और सार्वजनिक जगहों पर बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मांग कर रही हैं. इसके साथ ही, छात्राएं इस पितृसत्तात्मक सोच का भी कड़ा विरोध कर रही हैं, जहां अपराध होने पर सुरक्षा के नाम पर लड़कियों को ही हॉस्टल या घरों में बंद कर दिया जाता है.

 
 
 
 
 
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यह भी पढ़ें: बप्पा की भक्ति में डूबी तेलंगाना पुलिस, विसर्जन के दौरान लगाए ठुमके; देखें वीडियो

यूजर्स बोले, अपराध कोई भी कर सकता है, सभी मर्द एक से नहीं होते

वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिन्हें लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...हर मर्द एक जैसा नहीं होता. एक और यूजर ने लिखा...मर्द महिलाओं की सुरक्षा करता है और गलत करने वाला किसी भी जेंडर का हो सकता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये काफी गलत है, पूरे मर्द समाज को इससे जोड़ना ठीक नहीं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 04:56 PM (IST)
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