CJP के सौरव दास-आशुतोष रांका को क्राइम ब्रांच ने बुलाया, नोटिस में क्या लिखा?

सीजेपी के सौरव दास और आशुतोष रांका को क्राइम ब्रांच का नोटिस मिला है. दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. सौरव और आशुतोष को 22 अक्टूबर को क्राइम ब्रांच के दफ्तर में जांच के लिए जाना है. तिहाड़ जेल के बाहर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने सौरव दास और आशुतोष रांका को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया था.

सौरव और आशुतोष के साथ अजिंक्य शिंदे को भी जांच में शामिल होने के लिए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच संपर्क में है. उनपर BNS 223 सरकारी आदेश का पालन न करना और किसी दूसरे के प्रॉपर्टी में घुसकर जंतर मंतर पहुंचने के मामले में पूछताछ की जाएगी. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट WR1 को केस ट्रांसफर किया गया है. अजिंक्य शिंदे से क्राइम ब्रांच की टीम संपर्क कर रही है.

12 बजे होना है पेश

सौरव और आशुतोष को गुरुवार 12 बजे क्राइम ब्रांच के दफ्तर में जांच के लिए पेश होने का नोटिस दिया गया है. करीब 8. 30 बजे बुधवार तिहाड़ जेल से निकलते वक्त आशुतोष और सौरव दास को नोटिस दिया गया था.

बता दें सीजेपी के दोनों नेताओं ने 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानतदार पेश किए हैं. दोनों ने मुचलके भर दिए, जिसके बाद विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रही सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) रितु राज ने सीजेपी नेताओं को तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश दिया था. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों से एक शपथपत्र भी साइन करवाया है. जिसमें लिखा है कि ‘हम शांति, कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति को बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और आश्वासन को दोहराते हैं. हम विशेष तौर पर यह स्पष्ट करते हैं कि जब तक जंतर मंतर को कानून के तहत प्रोटेस्ट साइट के रूप में दोबारा से अधिसूचित नहीं किया जाता, तब तक हम वहां किसी भी तरह के किसी भी विरोध प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे. हम यह भी दोहराते हैं कि कोई भी प्रदर्शन संविधान के दायरे में रहकर ही किया जाएगा.’

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