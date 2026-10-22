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गर्लफ्रेंड ने दिया लव बाइट तो लड़के ने चांटा मार भगाया, वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कपल गार्डन में खड़ा रील बनाता दिखाई दे रहा है. रील बनाते हुए लड़की अपने बंदे के सीने पर काट लेती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Oct 2026 08:54 AM (IST)
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गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच प्यार जताने की एक निशानी लव बाइट भी है. इसमें लड़की या लड़का एक दूसरे के गले या गालों पर प्यार से बाइट कर एक निशान बनाते हैं जो बाद में दिखने लगता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह लव बाइट का वीडियो आपको हंसने पर मजबूर कर देगा, जहां लड़का व्लॉग बना रहा होता है और उसकी पार्टनर पीछे से आकर उसकी छाती पर काट लेती है, इसके बाद लड़का चौंक जाता है और लड़की को धक्का मारकर वहां से भगाने लगता है. वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स भी जमकर मजे ले रहे हैं.

रील बना रहे बंदे को गर्लफ्रेंड ने दिया लव बाइट फिर हुआ कांड

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कपल गार्डन में खड़ा रील बनाता दिखाई दे रहा है. रील बनाते हुए लड़की अपने बंदे के सीने पर काट लेती है जिसके बाद बंदा दर्द से छटपटा जाता है और लड़की को धक्का मारकर दूर कर देता है. लेकिन लड़की भी अपना प्यार पूरी शिद्दत से निभाने की मानों कसम खा चुकी थी. वह वापस अपने आशिक के पास आती है और फिर से एक जोरदार बाइट उसके सीने पर दे देती है.

 
 
 
 
 
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दूसरे लव बाइट में बदल गया बंदे का मूड

जैसे ही दूसरा लव बाइट मिलता है वैसे ही लड़के को भी समझ आ जाता है कि महबूबा मानने वाली नहीं है और वो अपनी बंदी को गले लगाकर उससे प्यार का इजहार करता है और दोनों हंस पड़ते हैं. यह वीडियो अब इंटरनेट पर लोगों को खूब हंसा रहा है और यूजर्स इस प्रेम कहानी पर जमकर कमेंट कर रहे हैं और मजे लेते दिखाई दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, ऐसा काटने वाली हो, तो मैं भी कटवा लूं

वीडियो को shashisahani11 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये तो मिशो से मंगाया गया कपल लग रहा है. एक और यूजर ने लिखा...ये तो मेरे दोस्त का फ्यूचर है भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वाह क्या प्रेम है, ऐसा काटने वाली प्रेमिका तो मुझे भी चाहिए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 22 Oct 2026 08:54 AM (IST)
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