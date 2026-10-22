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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगघोड़े पर सवार हो पेशी पर आया शकील दादा...वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

घोड़े पर सवार हो पेशी पर आया शकील दादा...वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स घोड़े पर बैठकर अदालत पहुंचता है. आमतौर पर लोग अदालत में पेशी के लिए कार, बाइक या दूसरे वाहनों से पहुंचते हैं. यही अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Oct 2026 10:18 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो चर्चा में है, जिसमें एक शख्स घोड़े पर सवार होकर अदालत में पेश होने पहुंच जाता है. अदालत परिसर में घोड़े पर आए इस शख्स को देखकर वहां मौजूद लोगों की नजरें उसी पर टिक जाती हैं. इसके बाद शख्स घोड़े से उतरता है और अपना परिचय शकील दादा के रूप में देता है. वह खुद को विकलांग बताते हुए पुलिस पर झूठा केस दर्ज करने का आरोप लगाता है. वीडियो में शख्स का बेबाक अंदाज और उसका अलग ही स्वैग सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच रहा है.

घोड़े पर सवार होकर अदालत पहुंचा शख्स

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स घोड़े पर बैठकर अदालत पहुंचता है. आमतौर पर लोग अदालत में पेशी के लिए कार, बाइक या दूसरे वाहनों से पहुंचते हैं, लेकिन इस शख्स का घोड़े पर पहुंचना लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन जाता है. अदालत परिसर में मौजूद लोग उसे देखने लगते हैं. उसके पहुंचने का यह अनोखा अंदाज वीडियो को दिलचस्प बना देता है.

 
 
 
 
 
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खुद को बताया शकील दादा, पुलिस पर लगाए आरोप

अदालत पहुंचने के बाद शख्स घोड़े से नीचे उतरता है और अपना परिचय शकील दादा के तौर पर देता है. इस दौरान वह कहता है कि वह विकलांग है और पुलिस ने उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज किया है. हालांकि, वीडियो में किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में पुलिस पर लगाए गए आरोपों को शख्स के बयान के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.

अपने अंदाज में वहां से निकल जाता है शख्स

वीडियो का एक और दिलचस्प पहलू शख्स का अंदाज है. अपना परिचय देने और अपनी बात रखने के बाद वह जिस तरह वहां से निकलता है, वह सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. घोड़े पर अदालत पहुंचने से लेकर खुद को शकील दादा बताने तक, वीडियो के अलग-अलग हिस्सों को लोग दिलचस्पी से देख रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ट्रेन के 3AC कोच में पान वाले ने खोल लिया खोखा, चूना लगाते वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो तेजी से लोगों तक पहुंचते हैं, जिनमें किसी शख्स का अनोखा अंदाज या अप्रत्याशित हरकत चर्चा का विषय बन जाती है. शकील दादा का यह वीडियो भी इसी वजह से लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो को लेकर यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...शकील दादा ही कहते हैं. एक और यूजर ने लिखा...शकील दादा का स्वैग ही अलग है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लोग पुलिस की गाड़ी में पेशी पर आते हैं, ये भाई साहब घोड़े पर आए हैं.

यह भी पढ़ें: फेक टोल मनी मांगने पहुंचा शख्स, ड्राइवर ने कर दी बोलती बंद

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 22 Oct 2026 10:18 AM (IST)
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