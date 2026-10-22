घोड़े पर सवार हो पेशी पर आया शकील दादा...वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो चर्चा में है, जिसमें एक शख्स घोड़े पर सवार होकर अदालत में पेश होने पहुंच जाता है. अदालत परिसर में घोड़े पर आए इस शख्स को देखकर वहां मौजूद लोगों की नजरें उसी पर टिक जाती हैं. इसके बाद शख्स घोड़े से उतरता है और अपना परिचय शकील दादा के रूप में देता है. वह खुद को विकलांग बताते हुए पुलिस पर झूठा केस दर्ज करने का आरोप लगाता है. वीडियो में शख्स का बेबाक अंदाज और उसका अलग ही स्वैग सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच रहा है.

घोड़े पर सवार होकर अदालत पहुंचा शख्स

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स घोड़े पर बैठकर अदालत पहुंचता है. आमतौर पर लोग अदालत में पेशी के लिए कार, बाइक या दूसरे वाहनों से पहुंचते हैं, लेकिन इस शख्स का घोड़े पर पहुंचना लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन जाता है. अदालत परिसर में मौजूद लोग उसे देखने लगते हैं. उसके पहुंचने का यह अनोखा अंदाज वीडियो को दिलचस्प बना देता है.

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खुद को बताया शकील दादा, पुलिस पर लगाए आरोप

अदालत पहुंचने के बाद शख्स घोड़े से नीचे उतरता है और अपना परिचय शकील दादा के तौर पर देता है. इस दौरान वह कहता है कि वह विकलांग है और पुलिस ने उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज किया है. हालांकि, वीडियो में किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में पुलिस पर लगाए गए आरोपों को शख्स के बयान के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.

अपने अंदाज में वहां से निकल जाता है शख्स

वीडियो का एक और दिलचस्प पहलू शख्स का अंदाज है. अपना परिचय देने और अपनी बात रखने के बाद वह जिस तरह वहां से निकलता है, वह सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. घोड़े पर अदालत पहुंचने से लेकर खुद को शकील दादा बताने तक, वीडियो के अलग-अलग हिस्सों को लोग दिलचस्पी से देख रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो तेजी से लोगों तक पहुंचते हैं, जिनमें किसी शख्स का अनोखा अंदाज या अप्रत्याशित हरकत चर्चा का विषय बन जाती है. शकील दादा का यह वीडियो भी इसी वजह से लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो को लेकर यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...शकील दादा ही कहते हैं. एक और यूजर ने लिखा...शकील दादा का स्वैग ही अलग है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लोग पुलिस की गाड़ी में पेशी पर आते हैं, ये भाई साहब घोड़े पर आए हैं.

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