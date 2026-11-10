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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: लोहे के बक्से में 10 हजार सुतली बम रख लगा दी आग, धमाका देख उड़ जाएंगे होश

Viral Video: लोहे के बक्से में 10 हजार सुतली बम रख लगा दी आग, धमाका देख उड़ जाएंगे होश

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि यह खतरनाक एक्सपेरिमेंट एक खाली और खुले मैदान में किया गया. लोगों ने सुरक्षा के लिए बक्से में आग लगाने के बाद काफी दूर जाकर अपना कैमरा सेट कर लिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Nov 2026 11:08 AM (IST)
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दीवाली के मौके पर सोशल मीडिया पर आतिशबाजी के कई तरह के सनसनीखेज और जानलेवा एक्सपेरिमेंट देखने को मिलते हैं. लेकिन वायरल होने के चक्कर में लोग किस हद तक जा सकते हैं, इसका एक और दिल दहला देने वाला नजारा सामने आया है. हाल ही में इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपकी भी सांसें थम जाएंगी. कुछ लोगों ने मिलकर एक लोहे के बक्से के अंदर एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 10,000 सुतली बम भर दिए और फिर उसमें आग लगा दी.

बक्से में आग लगते ही जो भयानक धमाका हुआ, उसका नजारा देखकर ऐसा लगा मानो किसी ने वहां असली मिसाइल या बम से हमला कर दिया हो.

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बक्से के उड़े छितड़े, आसमान में छाया धुएं का मशरूम क्लाउड

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि यह खतरनाक एक्सपेरिमेंट एक खाली और खुले मैदान में किया गया. लोगों ने सुरक्षा के लिए बक्से में आग लगाने के बाद काफी दूर जाकर अपना कैमरा सेट कर लिया.

जैसे ही आग सुतली बमों के जखीरे तक पहुंची, एक साथ 10,000 सुतली बम फटने से एक महा-धमाका हुआ. धमाके की ताकत इतनी भयानक थी कि जिस बक्से के अंदर बम रखे गए थे, उसके परखच्चे उड़ गए. चारों तरफ बारूद की भयानक चिंगारियां बिखर गईं और आसमान में कई मीटर ऊंचा काले धुएं का ऐसा अंबार लग गया, जैसा किसी बड़े बम धमाके के बाद दिखता है.

खुले मैदान में था स्टंट, वरना हो जाती बड़ी तबाही

गनीमत बस इतनी रही कि यह पूरी हरकत किसी आबादी वाले इलाके या घर के आसपास करने के बजाय एक सुनसान खुले मैदान में की गई थी और लोग आग लगाकर काफी दूर हट गए थे.

अगर यह धमाका किसी बंद जगह, गली या भीड़-भाड़ वाले इलाके में हुआ होता, तो आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंच सकता था. फिर भी, इतने बड़े पैमाने पर बारूद का इस्तेमाल करना बेहद जोखिम भरा और गैर-जिम्मेदाराना है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला

भड़के नेटिजन्स: 'व्यूज के लिए यह खतरनाक पागलपन है'

यह खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही तेजी से फैल गया. वीडियो देखकर जहां कुछ लोग हैरान रह गए, वहीं ज्यादातर यूजर्स ने इस तरह के खतरनाक एक्सपेरिमेंट पर गुस्सा जताया है:

कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, "इतनी भारी मात्रा में सुतली बमों का एक साथ फूटना किसी आतंकी धमाके से कम नहीं लग रहा, इसे घर पर या कहीं भी ट्राय करने की बेवकूफी न करें."

दूसरे यूजर ने लिखा, "यूट्यूब और रील्स पर व्यूज पाने के लिए लोग बारूद से खेल रहे हैं, यह पर्यावरण और सुरक्षा दोनों के लिए बेहद खतरनाक है."

वहीं कई लोगों ने अपील की है कि इस तरह के जानलेवा और अनियंत्रित धमाकों से दूर रहें और त्योहार को सुरक्षित तरीके से मनाएं.

यह भी पढ़ें: Chain Snatching: मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 11:08 AM (IST)
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