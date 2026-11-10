दीवाली के खास मौके पर जहां पूरा देश दीयों की रोशनी में नहाया हुआ था, वहीं सात समंदर पार अमेरिका से आई एक वीडियो ने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है. अपनी सुरीली आवाज और भारतीय संस्कृति से लगाव के लिए मशहूर जानी-मानी अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन (Mary Millben) ने एक बार फिर भारतवासियों को अपना मुरीद बना लिया है.

मैरी मिलबेन ने दीवाली के पावन अवसर पर बेहद मशहूर और लोकप्रिय आरती 'ओम जय जगदीश हरे' को अपनी खूबसूरत आवाज में गाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है.

पारंपरिक भारतीय अवतार और दिल छू लेने वाली गायकी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मैरी मिलबेन ने इस वीडियो को शेयर किया है. वीडियो में उनका अंदाज पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगा नजर आ रहा है. वे लाल रंग की बेहद खूबसूरत पारंपरिक भारतीय साड़ी पहने, माथे पर बिंदी लगाए और पूरे श्रद्धा भाव के साथ 'ओम जय जगदीश हरे' आरती गाती दिख रही हैं.

उनके शुद्ध उच्चारण और आवाज में मौजूद भक्ति भाव को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि यह आरती किसी विदेशी कलाकार ने गाई है.

TOMORROW, Sunday, November 8th, the world will celebrate Diwali and Mary’s memorable performance of ‘Om Jai Jagdish Hare’ comes alive again in your homes and hearts! Tune-in tomorrow on Mary’s social platforms for the full performance. Happy Diwali, everyone! #Diwali #music #peace #love #reels 🇺🇸🇮🇳🪔 — Mary Millben (@MaryMillben) November 7, 2026

"हर घर में गूंजेगी यह आरती!" मैरी ने दी बधाई

मैरी मिलबेन ने वीडियो पोस्ट करते हुए दुनिया भर के लोगों को दीवाली की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा कि दीवाली का यह खास पर्व सभी के जीवन में रोशनी और खुशियां लेकर आए. उन्होंने अपने प्रशंसकों से अपील की कि वे उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर इस पूरी परफॉर्मेंस का आनंद लें और इस दीवाली इसे अपने घरों और दिलों में जगह दें.

यह पहली बार नहीं है जब मैरी ने भारतीय संस्कृति का मान बढ़ाया हो. इससे पहले भी वे भारत के राष्ट्रगान 'जन गण मन' और 'वंदे मातरम' को अपनी सुरीली आवाज देकर भारतीयों को मंत्रमुग्ध कर चुकी हैं.

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नेटिजन्स हुए दीवाने: 'मैरी जी, आपने दिल जीत लिया'

मैरी मिलबेन का यह सादगी और भक्ति से भरा वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूज़र्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. लोग कमेंट सेक्शन में उन पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं...

कमेंट्स में एक यूजर ने लिखा, "इतने शुद्ध उच्चारण और भक्ति भाव के साथ आरती गाना वाकई अद्भुत है, मैरी जी ने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया."

दूसरे यूजर ने लिखा, "भारतीय पोशाक साड़ी में आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं और आपकी आवाज सीधे दिल को छूती है, आपको भी दीवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं!" वहीं कई लोगों ने कहा कि मैरी मिलबेन भारत की सच्ची दोस्त हैं जो हमेशा हमारी संस्कृति का सम्मान करती हैं.

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