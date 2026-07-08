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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: पानी में डूब गया मंडप तो दूल्हे ने गोद में उठाई दुल्हन, फिर किया कुछ ऐसा कि वायरल हो गया वीडियो

Video: पानी में डूब गया मंडप तो दूल्हे ने गोद में उठाई दुल्हन, फिर किया कुछ ऐसा कि वायरल हो गया वीडियो

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें शादी का माहौल है, मंडप सजा हुआ है और मैरिज गार्डन में मेहमानों का जमावड़ा लगा हुआ है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Jul 2026 03:55 PM (IST)
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बारिश का मौसम है और लोगों को बारिश में भीगने के साथ साथ शादी करने का भी चस्का लगा हुआ है. पानी बरसे या आग घर में दु्ल्हन आनी है तो आकर ही रहेगी. लेकिन कई बार शादी में अचानक बारिश आ जाने से पूरा मंडप जलमय हो जाता है जिसके बाद ऐसे ऐसे नजारे निकलकर सामने आते हैं कि लोग हैरान भी रह जाते हैं और किसी की हंसी भी छूट जाती है. ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक दूल्हा अपनी दुल्हन को गोद में उठाकर मंडप से लेकर जाता दिखाई दे रहा है.

दुल्हन ले जाने को बेताब दिखा दूल्हा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें शादी का माहौल है, मंडप सजा हुआ है और मैरिज गार्डन में मेहमानों का जमावड़ा लगा हुआ है. लेकिन जैसे ही कैमरा जमीन की ओर जाता है तो दिखता है मंडप और गार्डन पानी से लबालब भरा हुआ है. वीडियो देखकर साफ दिख रहा है कि बारिश शादी का खेल खराब कर चुकी है. लेकिन दूल्हा अपनी दुल्हन को घर ले जाने के बेताब है और वो पानी सूखने या बारिश रुकने का इंतजार नहीं कर सकता. अब यहीं से वो ऐसा करता है जिसे देखकर बाराती और घराती देखकर हैरान रह जाते हैं.

गोद में उठाया और चलता बना

वीडियो में आगे दिखता है कि दूल्हा अपनी दुल्हन को गोद में उठा लेता है इसके बाद वो मंडप से दुल्हन को भरे पानी से गोद में उठाकर बाहर ले जाता है. ये नजारा देखकर घराता और बाराती दोनों हैरान रह जाते हैं. दूल्हे का ये उतावलापन है या अपनी दुल्हन को लेकर प्यार ये तो अब यूजर्स ही तय कर रहे हैं. वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स ने ले लिए दूल्हा दुल्हन के मजे

वीडियो को @zingabad नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई दुल्हन को ले जाने के लिए बेताब है. एक और यूजर ने लिखा...पानी उतर जाने देता लाला. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बीवी से मोहब्बत में मर्द क्या क्या कर जाता है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 08 Jul 2026 03:55 PM (IST)
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