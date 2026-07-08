Video: 'सुहागरात ऑन व्हील्स' ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में फर्स्ट नाइट का इंतजाम- वीडियो देख दंग रह गए यूजर्स
जिस कंपार्टमेंट में रेलवे की चादर और रेल नीर की पानी की बोतलें रखी होती है उसे एक दम सुहागरात के कमरे की तरह सजाया हुआ है. सीट को रोमांटिक मूड बनाने वाले बेड का रूप दे दिया गया है
सुहागरात के लिए आपने होटल, घर या रिजॉर्ट के कमरे तो सजते हुए कई देखे होंगे. लेकिन अगर बात दूर की बारात की हो और जाने में ही घंटों लग जाएं तो सुहागरात का मजा ट्रेन में भी मिल सकता है. जी हां, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक ट्रेन के फर्स्ट एसी के कूपे कैबिन में रूम डेकोरेशन वालों ने ऐसा कारनामा किया है जिसे देखने के बाद कुछ ने सिर पकड़ लिया है तो किसी की आंखें फटी रह गई हैं. यूजर्स तो ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि पढ़कर आपका हंसी से पेट ही दर्द होने वाला है.
ट्रेन के कंपार्टमेंट को बनाया सुहागरात का कमरा
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में कैमरा जाता है. जैसे ही कूपा वाला कंपार्टमेंट खोला जाता है तो देखकर आंखों पर यकीन नहीं होता. जिस कंपार्टमेंट में रेलवे की चादर और रेल नीर की पानी की बोतलें रखी होती है उसे एक दम सुहागरात के कमरे की तरह सजाया हुआ है. सीट को रोमांटिक मूड बनाने वाले बेड का रूप दे दिया गया है जिस पर सफेद चादर बिछी है और फूलों से बड़ा सा दिल बना दिया गया है.
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फूल लगाए, फर्श को किया रंगीन, हैरान कर रहा वीडियो
वीडियो में आगे दिख रहा है कि ट्रेन की इस सीट पर वो सारे इंतजाम किए गए हैं जो एक सुहागरात के लिए सजाए कमरे में किए जाते हैं. फर्श पर फूल, खिड़की पर शानदार पर्दे और पूरे कंपार्टमेंट का वो रोमांटिक माहौल देख यूजर्स को अपनी सुहागरात के दिन याद आ गए हैं. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
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यूजर्स बोले, ट्रेन को ही घर जैसा सजा दिया वाह
वीडियो को rahat_room_decoration नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इसे देखकर तो मुझे मेरी सुहागरात याद आ गई. एक और यूजर ने लिखा...ट्रेन को ही घर जैसा सजा दिया क्या बात है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई ने तो आग लगा दी आग.
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