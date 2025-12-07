सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जो किसी को भी जीरो से हीरो और हीरो से जीरो बना सकती है. यहां कई लोगों ने ऐसी पहचान और बुलंदी पाई कि वो सड़क पर चाय बेचते बेचते आज अपने खुद के स्टोर तक आ गए. जी हां, हम बात कर रहे हैं नागपुर के मशहूर डॉली चायवाला की. सोशल मीडिया पर डॉली चाय वाला के पहले स्टोर की झलक दिखाई गई है जिसका मुआयना खुद डॉली करते दिखाई दे रहे हैं. डॉली चायवाला का पहले स्टोर महाराष्ट्र के नागपुर में खुलने जा रहा है.

नागपुर में खुलने जा रहा डॉली चायवाला का पहला स्टोर

दरअसल, सोशल मीडिया पर डॉली चाय वाला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर करके अपने चाहने वालों को चौंका दिया है. वीडियो में डॉली अपने नए स्टोर के कंस्ट्रक्शन और फिनिशिंग को करीब से निहारते दिखाई दे रहे हैं. डॉली अपने शहर नागपुर में खुद का स्टोर शुरू करने जा रहे हैं जिसका काम जोरों शोरों से चल रहा है. वीडियो में दिखाया गया है कि एक आलिशानी रेस्टोरेंट टाइप स्टोर का काम चल रहा है और डॉली उसका मुआयना करते दिख रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Dolly Ki Tapri Nagpur (@dolly_ki_tapri_nagpur)

डॉली ने अपनी जनता का जताया आभार

इतना ही नहीं, स्टोर के बाहर की ओर बड़ी सी दीवार पर Dolly लिखा गया है जो इस स्टोर की सुंदरता को तो बढ़ा ही रहा है साथ ही ब्रांडिंग की भी एक शानदार चमक दे रहा है. वीडियो में डॉली कहते हैं कि छोटी सी चाय की टपरी चलाते हुए कभी सोचा नहीं था कि खुद का स्टोर खोल पाऊंगा, इसके बाद डॉली हाथ जोड़कर अपनी जनता को प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद करते दिखाई दे रहे हैं.

यूजर्स ने पूछा, चाय का दाम बढ़ाया या घटाया?

वीडियो को dolly_ki_tapri_nagpur नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये तो भारत का देसी स्टारबक्स लग रहा है. एक और यूजर ने लिखा...भाई को बेहद शुभकामनाएं, आपकी मेहनत रंग लाई है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई चाय का प्राइस वही रहेगा या बढ़ा दिया जाएगा.

