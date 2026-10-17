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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमर चुके बच्चे को दफनाने आई डॉगी मां, यूजर्स बोले- मां तो मां होती है...

मर चुके बच्चे को दफनाने आई डॉगी मां, यूजर्स बोले- मां तो मां होती है...

सोशल मीडिया पर वायरल एक इमोशनल कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अपने मृत बच्चे के पास पहुंची डॉगी को देखकर यूजर्स भी इमोशनल हो रहे हैं. वीडियो देख आप भी रोक नहीं पाएंगे आंसू.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 17 Oct 2026 09:36 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जो कुछ सेकंड में ही दिल को छू जाते हैं और कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आंखें नम हो जाती है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों लोगों को इमोशनल कर रहा है. वीडियो में एक डॉगी अपने मृत बच्चे को दफनाते समय वहां पहुंच जाती है. वह कुछ देर तक अपने बच्चे के पास खड़ी होकर उसे देखती रहती है. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स का दिल भर आया और वीडियो का कैप्शन भी यही कहता है कि मां तो मां होती है.

वीडियो में कुछ लोग जमीन खोदकर एक छोटे से गड्ढे में मृत पिल्ले को दफनाने की तैयारी करते दिखाई देते हैं. इसी दौरान एक डॉगी वहां पहुंचती है. वह इधर-उधर देखने के बाद उसी जगह के आसपास मंडराने लगती है, जहां उसके बच्चे को दफनाया जा रहा है. उसके हाव-भाव में बेचैनी साफ नजर आती है.

डॉगी मां थी उदास

डॉगी को शायद इस बात का अंदाजा था कि वहां उसका बच्चा है. वह बार-बार उस जगह को देखती है और उसके आसपास घूमती रहती है. इंसानों के लिए यह सिर्फ एक छोटा-सा वीडियो हो सकता है, लेकिन एक मां के लिए अपने बच्चे को खोने का दर्द कितना गहरा होता है, यह वीडियो देखकर और डॉगी की बेचैनी देखकर महसूस किया जा सकता है. वीडियो का सबसे भावुक हिस्सा वह है, जब डॉगी अपने बच्चे से दूर जाने के बजाय कुछ समय तक उसी जगह के पास बनी रहती है. वह जमीन और आसपास के लोगों को देखती है, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि आखिर उसके बच्चे के साथ क्या हुआ. इस दौरान वीडियो देखने वाले यूजर्स भी इमोशनल हो रहे हैं.

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जानवरों में भी होती है भावनाएं

जानवरों के व्यवहार को लेकर कई रिसर्च यह दिखाते हैं कि वे अपने बच्चों से मजबूत सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं. ऐसे में किसी पिल्ले की मौत के बाद उसकी मां का बेचैन होना लोगों के लिए भले ही हैरान करने वाला हो, लेकिन यह वीडियो मातृत्व की भावना को सामने रखता है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को सिर्फ इमोशनल नहीं कर रहा है, बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर रहा है. एक तरफ लोग इस मां के दर्द को महसूस कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बेजुबान जानवरों के प्रति अच्छे बरताव होने की उम्मीद भी कर रहे हैं.

मां का रिश्ता होता है खास

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस वीडियो को देखकर मां और बच्चे के रिश्ते को याद किया. किसी ने लिखा, मां का दर्द इंसान हो या जानवर, एक जैसा ही होता है. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि जानवरों में भी भावनाएं होती हैं और उनका लगाव कई बार इंसानों से भी ज्यादा सच्चा नजर आता है. कई यूजर्स ने इस घटना को इंसानों के लिए भी एक सीख बताया. एक यूजर ने कहा कि जानवरों को केवल सड़क पर घूमने वाले बेजुबान जीव समझना सही नहीं है. उनके भीतर भी प्यार, लगाव, डर और अपने परिवार को खोने का दुख होता है. फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने दर्द को शब्दों में बयान नहीं कर सकते.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 09:36 AM (IST)
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