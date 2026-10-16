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स्टोन-पेपर-सिजर में छोटी बच्ची से बार-बार हारा आर्मी वाला, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर मासूम बच्ची और आर्मी वाले के बीच खेला गया रॉक-पेपर-सिजर के मुकाबले का क्यूट वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में बच्ची ने जो किया उसे देख यूजर्स हैरान हो रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Oct 2026 11:35 AM (IST)
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कभी-कभी सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए किसी बड़े कारनामे की जरूरत नहीं होती. एक मासूम सी मुस्कान, बच्चों वाला कोई खेल और उसमें हारता हुआ कोई बड़ा शख्स ही काफी होता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें एक छोटी बच्ची और आर्मी की यूनिफार्म पहने जवान के बीच स्टोन-पेपर-सिजर का मुकाबला देखने को मिलता है. मजेदार बात यह है कि मुकाबले में बच्ची एक-दो बार नहीं, बल्कि बार-बार जवान को हराती हुई नजर आती है.

वीडियो में एक टेबल के सामने जवान बैठा दिखाई देता है, जबकि उसके सामने छोटी बच्ची खड़ी होकर बड़ी ही प्यारी सी स्माइल के साथ खेल रही है. आसपास जवान के एक साथी और दूसरे बच्चे भी मौजूद होते हैं, जो इस दिलचस्प मुकाबले को देख रहे होते हैं. जैसे ही खेल शुरू होता है, दोनों हाथों के इशारे से रॉक, पेपर और सिजर चुनते हैं. लेकिन हर राउंड के बाद बाजी बच्ची के हाथ में जाती दिखाई देती है.

हारने के बाद खेला दूसरा राउंड

सबसे मजेदार नजारा तब बनता है, जब जवान लगातार हारने के बावजूद दोबारा मुकाबला खेलने के लिए तैयार हो जाता है. बच्ची के चेहरे पर जीत की खुशी साफ नजर आती है क्योंकि उसे उसके लिए कैंडी दी जाती है. वहीं जवान भी इस हार को बेहद मजाकिया अंदाज में लेता दिखाई देता है. ऐसा लगता है जैसे जवान बच्ची को हराने की पूरी कोशिश कर रहा हो, लेकिन छोटी खिलाड़ी हर बार उसकी चाल पर भारी पड़ रही है. यही वजह है कि इस छोटे से मुकाबले ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

इशारों से खेला जाता है गेम

दरअसल, रॉक-पेपर-सिजर यानी स्टोन-पेपर-सिजर एक ऐसा खेल है, जिसे खेलने के लिए न किसी बड़े मैदान की जरूरत होती है और न ही किसी खास सामान की. सिर्फ हाथ के तीन इशारे स्टोन, पेपर और सिजर काफी होते हैं. शायद यही इसकी सबसे खास बात है कि बच्चे हों या बड़े, हर कोई इसे आसानी से खेल सकता है. इस वायरल वीडियो में भी खेल से ज्यादा लोगों को जवान और बच्ची की बॉन्डिंग पसंद आ रही है. वीडियो में बच्ची का कॉन्फिडेंस भी देखने लायक है. वह बिना किसी झिझक के जवान के सामने डटी रहती है और जीत हासिल करने के बाद उसकी खुशी देखने लायक होती है.

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बार-बार जीतने पर ली कैंडी

पहली बार जीतने पर शख्स बच्ची को कैंडी दे देता है, लेकिन दूसरी बार जीतने पर आर्मी जवान के कैंडी देने से पहले ही बच्ची अपना इनाम खुद ले लेती है. इसके बाद लगातार जीतने पर बच्ची कैंडी अपने पास रखती जाती है.  जब कई कोशिशों के बाद भी शख्स बच्ची को हरा नहीं पाता, तब यह देख सामने बैठा दूसरा आर्मी वाला बच्ची को पहले ही सारी कैंडी दे देता है. यह देखने में इतना मजेदार लगता है कि जैसे बच्ची यदि आगे भी और राउंड खेलती है, तो वह आसानी से जीत जाएगी.

यूजर्स कर रहे रिएक्ट

वीडियो देखकर यूजर्स भी मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी को बच्ची की लगातार जीत मजेदार लग रही है तो कोई जवान की हार पर हैरान हो रहा है. हालांकि इस पूरे वीडियो की सबसे प्यारी बात यही है कि कभी-कभी हारकर भी जीत जैसा मजा आता है. एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि बच्ची बहुत ही समझदार है. किसी एक यूजर ने मजेदार कमेंट कर कहा कि बच्ची ने अपने दोस्तों की तरफ से भी जीत हासिल कर ली है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 11:35 AM (IST)
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