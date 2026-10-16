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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमर चुके दोस्त के बेटे से भी निभाई दोस्ती, सब्जीवाले का VIDEO कर देगा इमोशनल

मर चुके दोस्त के बेटे से भी निभाई दोस्ती, सब्जीवाले का VIDEO कर देगा इमोशनल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दोस्त के गुजरने के सालों बाद भी दोस्ती नहीं भूला सब्जीवाला. बेटे से पैसे लेने से किया इनकार तो इमोशनल हो गए यूजर्स. 30 साल से ज्यादा की दोस्ती ने जीता दिल.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Oct 2026 04:52 PM (IST)
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कभी-कभी रिश्तों की असली कीमत किसी बड़े या मंहगे तोहफे में नहीं, बल्कि एक छोटी-सी मदद में दिखाई देती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक ऐसा ही वीडियो यूजर्स को भावुक कर रहा है. वीडियो में एक सब्जीवाला अपने पुराने दोस्त के बेटे से सब्जियों के पैसे लेने से साफ इनकार कर देता है. वजह ऐसी है, जिसने हजारों लोगों को दोस्ती और इंसानियत का सही मतलब दिखाया.

यह वीडियो भावेश नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने शेयर किया है. वीडियो में वह एक सब्जी बेचने वाले से बातचीत करते नजर आते हैं. वीडियो आगे बढ़ने पर पता चलता है कि वह उसके पापा के पुराने दोस्त हैं. बातचीत के दौरान वह बताते हैं कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके पिता का निधन साल 2013 में हुआ था, लेकिन इतने साल बीत जाने के बावजूद भी सब्जी वाले अंकल उनसे पैसे नहीं लेते.

दोस्त के बेटे से भी रिश्ता निभाया

सब्जी खरीदने के बाद जब भावेश पैसे देने की कोशिश करते हैं, तो वे पैसे लेने से मना कर देते है. उसके लिए भावेश सिर्फ एक ग्राहक नहीं हैं, वह उस दोस्त के बेटे हैं, जिसके साथ उसकी करीब 35 साल पुरानी दोस्ती रही है. भावेश से पैसे न लेने की वजह पूछने पर उनका जवाब बेहद साधारण था. उनका कहना था कि सब्जियां उसके दोस्त के घर ही तो जा रही हैं, ऐसे में वह अपने ही घर के सामान के पैसे कैसे ले सकता है. यही छोटी-सी बात पूरे वीडियो को इमोशनल बना देती है.

 
 
 
 
 
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दोस्त चला गया, रिश्ता नहीं

वीडियो में सब्जीवाले के चेहरे पर भावनाएं साफ नजर आती हैं. वह मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ पलों के लिए भावुक भी दिखाई देता है. शायद भावेश को देख उन्हें अपने उस दोस्त की याद आ जाती है, जिसके साथ उन्होनें जिंदगी के कई साल बिताए थे. यह उस रिश्ते को बताता है, जो दोस्त के चले जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ. आखिर में भावेश उन्हें गले लगा लेता है. कुछ सेकंड का वह पल पूरे वीडियो का सबसे भावुक हिस्सा दिखाई देता है.

27 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा वीडियो

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और इसे अब तक 2.7 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने इस रिश्ते को सच्ची दोस्ती और इंसानियत की मिसाल बताया. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसे रिश्ते आज के समय में बेहद दकम देखने को मिलते हैं. एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि अंकल का दिल राजा वाला है. एक अन्य यूजर ने भी इसी तरह कमेंट कर कहा कि मेरे पास ऐसे दोस्त नहीं है. वहीं एक यूजर ने अंकल की आंखों में छीपे आंसू देख कर कहा कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 04:52 PM (IST)
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