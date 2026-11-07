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दौड़ते हुए शख्स ने सॉल्व किए 4 रुबिक्स क्यूब, हिला देगा यह वीडियो

जॉर्ज ने एक मील (लगभग 1.6 किलोमीटर) की दौड़ महज 5 मिनट में पूरी करते हुए रास्ते में 4 रुबिक्स क्यूब पूरी तरह से सॉल्व कर दिए और अपना नाम 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में दर्ज करा लिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Nov 2026 06:57 PM (IST)
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भागते-भागते इंसान सांस संभालने की सोचता है, लेकिन जरा सोचिए कि कोई शख्स 100 की स्पीड से दौड़ते हुए दिमाग की बत्ती भी जलाए रखे और रुबिक्स क्यूब के बिखरे हुए रंगों को पलक झपकते ही मिला दे. सोशल मीडिया पर इन दिनों इंग्लैंड के एक जाबांज धावक और 'स्पीडक्यूबिंग' चैंपियन जॉर्ज शोले (George Scholey) का एक ऐसा ही कारनामा वायरल हो रहा है, जिसने पूरी दुनिया को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया है.

जॉर्ज ने एक मील (लगभग 1.6 किलोमीटर) की दौड़ महज 5 मिनट में पूरी करते हुए रास्ते में 4 रुबिक्स क्यूब पूरी तरह से सॉल्व कर दिए और अपना नाम 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में दर्ज करा लिया.

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कैसा था यह खौफनाक चैलेंज? हर 400 मीटर पर मिला क्यूब का टास्क!

कनाडा के टोरंटो में स्थित सेंट्रल टेक हाई स्कूल के ट्रैक पर तेज हवाओं के बीच यह रिकॉर्ड बनाया गया. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक, इस चैलेंज की शर्त यह थी कि जॉर्ज को हर 400 मीटर की लैप दौड़ने से ठीक पहले एक नया रुबिक्स क्यूब सॉल्व करना था और फिर तुरंत ट्रैक पर सरपट दौड़ लगानी थी.

शुरुआत होते ही जॉर्ज ने पहला क्यूब महज 9 सेकंड में सुलझा दिया और 67 सेकंड में पहला 400 मीटर का चक्कर पूरा कर लिया! दूसरे राउंड में 10.5 सेकंड में क्यूब सॉल्व किया, तीसरे में तो हद ही कर दी और सिर्फ 8.5 सेकंड में रंगों को सेट कर डाला! आखिरकार आखिरी और सबसे लंबे 409 मीटर के खिंचाव को पूरा करते हुए उन्होंने 5 मिनट 9.25 सेकंड में यह अविश्वसनीय कारनामा पूरा कर दिया. 

ये कोई पहली बार नहीं! स्केसबोर्ड चलाते हुए सॉल्व कर चुके हैं 500 क्यूब

नार्थम्प्टनशायर के रहने वाले जॉर्ज शोले को ऐसे 'पागलपन' भरे रिकॉर्ड्स बनाने का पुराना शौक है. इससे पहले भी वह दुनिया को चौंका चुके हैं:

स्केटबोर्डिंग रिकॉर्ड (2022): स्केटबोर्ड चलाते-चलाते 90 मिनट में 500 रुबिक्स क्यूब सॉल्व कर दिए थे.

24 घंटे का मैराथन (2022): लगातार 24 घंटे जागकर 6,931 क्यूब्स को सुलझाया (यानी हर 12.5 सेकंड में 1 क्यूब!).

लंदन मैराथन (2024): 42 किलोमीटर की पूरी मैराथन दौड़ते हुए रास्ते में 520 क्यूब्स सॉल्व किए थे.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला

नेटिजन्स के उड़े होश: 'हमारे पैर नहीं चलते और ये दिमाग चला रहा है!'

यह हैरान कर देने वाली खबर सोशल मीडिया पर आते ही सनसनी मचा रही है. लोग जॉर्ज के इस मल्टीटास्किंग और सुपर-ह्यूमन दिमाग की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं...

"यहां एक जगह बैठकर 5 मिनट में क्यूब सॉल्व नहीं होता, बंदा 1.6 किमी दौड़ भी गया और 4 क्यूब निपटा भी दिए."

"इसे कहते हैं असली सुपरकंप्यूटर दिमाग, दौड़ते वक्त दिल की धड़कन और दिमाग का फोकस संभालना हर किसी के बस की बात नहीं."

"गिनीज रिकॉर्ड वाले भी सोच रहे होंगे कि भाई को अगला चैलेंज क्या दें."

यह भी पढ़ें: Chain Snatching: मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 07 Nov 2026 06:57 PM (IST)
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