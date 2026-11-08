चोरी पड़ी भारी!' यात्रियों ने हाथ पकड़ ट्रेन की खिड़की से लटकाया, वीडियो वायरल

कहते हैं कि 'चोरी और सीनाजोरी' हर बार काम नहीं आती. दिल्ली में चलती ट्रेन में चोरी करने की नीयत से आए एक शातिर चोर के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा. खिड़की के पास बैठे यात्रियों का सामान छीनने की कोशिश कर रहे इस चोर का हाथ यात्रियों ने ऐसा पकड़ा कि अगले स्टेशन के आने तक उसे चलती ट्रेन से बाहर ही लटकाए रखा. चोर का यह 'नाइटमेयर' बना देने वाला वाकया कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

खिड़की से डाला हाथ, यात्रियों ने बना दिया 'झूला'!

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शर्मा जी (@Sharmaji2772) नाम के यूजर ने इस घटना का करीब 94 सेकेंड का वीडियो शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन अपनी रफ्तार में चल रही है और अंदर कोच के पास कई यात्री इकट्ठा हैं. खिड़की के पास बैठे एक यात्री ने चोर का हाथ बड़ी मजबूती से जकड़ लिया. जब चोर छूटने की छटपटाहट करने लगा, तो बाकी यात्रियों ने भी उसकी बांह और हाथ को कसकर पकड़ लिया.

He was trying to rob people sitting at window seat in moving train. But he doesn’t know that it will be a nightmare for him. People grab his hand and he was hanged till next station. May be he teaches a good lesson that day. https://t.co/D1i8h83Sp6 — Sharma ji (@Sharmaji2772) November 7, 2026

नतीजा यह हुआ कि चोर का आधा शरीर ट्रेन की खिड़की के बाहर हवा में लटकता रहा और ट्रेन चलती रही. इस पूरी आपाधापी के बीच ट्रेन के अंदर से एक यात्री यह कहता हुआ सुनाई दिया— "देखो भाई! दिल्ली के स्टेशन पर हमने रंगे हाथों चोर को पकड़ लिया है."

अगले स्टेशन तक लटका रहा चोर, सबक ऐसा मिला कि जिंदगी भर याद रखेगा

कैप्शन के मुताबिक, शख्स चलती ट्रेन की खिड़की से सामान छीनने की फिराक में था. लेकिन यात्रियों की सजगता ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया. यात्रियों ने उसे तब तक पकड़कर लटकाए रखा जब तक कि ट्रेन अगले स्टेशन पर जाकर रुक नहीं गई.

माना जा रहा है कि इस खौफनाक सफर ने उस चोर को जिंदगी भर का सबक सिखा दिया होगा कि चलती ट्रेन पर हाथ डालना कितना भारी पड़ सकता है.

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सोशल मीडिया पर बंटे लोग: 'सही सबक मिला' बनाम 'कानून हाथ में न लें'

यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स दो गुटों में बंट गए हैं. कुछ लोग जहां यात्रियों की फुर्ती और चोर को मिले इस 'ऑन-द-स्पॉट' सबक की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे खतरनाक मान रहे हैं:

"इसे कहते हैं instant justice! अब यह जिंदगी में कभी चलती ट्रेन की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा."

"यात्रियों ने हिम्मत दिखाई यह अच्छी बात है, लेकिन अगर चोर का हाथ छूट जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था."

"उम्मीद है कि अगले स्टेशन पर यात्रियों ने उसे खुद सजा देने के बजाय जीआरपी पुलिस के हवाले कर दिया होगा."

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