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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगचोरी पड़ी भारी!' यात्रियों ने हाथ पकड़ ट्रेन की खिड़की से लटकाया, वीडियो वायरल

चोरी पड़ी भारी!' यात्रियों ने हाथ पकड़ ट्रेन की खिड़की से लटकाया, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शर्मा जी (@Sharmaji2772) नाम के यूजर ने इस घटना का करीब 94 सेकेंड का वीडियो शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन अपनी रफ्तार में चल रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Nov 2026 09:04 AM (IST)
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कहते हैं कि 'चोरी और सीनाजोरी' हर बार काम नहीं आती. दिल्ली में चलती ट्रेन में चोरी करने की नीयत से आए एक शातिर चोर के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा. खिड़की के पास बैठे यात्रियों का सामान छीनने की कोशिश कर रहे इस चोर का हाथ यात्रियों ने ऐसा पकड़ा कि अगले स्टेशन के आने तक उसे चलती ट्रेन से बाहर ही लटकाए रखा. चोर का यह 'नाइटमेयर' बना देने वाला वाकया कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

खिड़की से डाला हाथ, यात्रियों ने बना दिया 'झूला'!

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शर्मा जी (@Sharmaji2772) नाम के यूजर ने इस घटना का करीब 94 सेकेंड का वीडियो शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन अपनी रफ्तार में चल रही है और अंदर कोच के पास कई यात्री इकट्ठा हैं. खिड़की के पास बैठे एक यात्री ने चोर का हाथ बड़ी मजबूती से जकड़ लिया. जब चोर छूटने की छटपटाहट करने लगा, तो बाकी यात्रियों ने भी उसकी बांह और हाथ को कसकर पकड़ लिया. 

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नतीजा यह हुआ कि चोर का आधा शरीर ट्रेन की खिड़की के बाहर हवा में लटकता रहा और ट्रेन चलती रही. इस पूरी आपाधापी के बीच ट्रेन के अंदर से एक यात्री यह कहता हुआ सुनाई दिया— "देखो भाई! दिल्ली के स्टेशन पर हमने रंगे हाथों चोर को पकड़ लिया है."

अगले स्टेशन तक लटका रहा चोर, सबक ऐसा मिला कि जिंदगी भर याद रखेगा

कैप्शन के मुताबिक, शख्स चलती ट्रेन की खिड़की से सामान छीनने की फिराक में था. लेकिन यात्रियों की सजगता ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया. यात्रियों ने उसे तब तक पकड़कर लटकाए रखा जब तक कि ट्रेन अगले स्टेशन पर जाकर रुक नहीं गई.

माना जा रहा है कि इस खौफनाक सफर ने उस चोर को जिंदगी भर का सबक सिखा दिया होगा कि चलती ट्रेन पर हाथ डालना कितना भारी पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला

सोशल मीडिया पर बंटे लोग: 'सही सबक मिला' बनाम 'कानून हाथ में न लें'

यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स दो गुटों में बंट गए हैं. कुछ लोग जहां यात्रियों की फुर्ती और चोर को मिले इस 'ऑन-द-स्पॉट' सबक की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे खतरनाक मान रहे हैं:

"इसे कहते हैं instant justice! अब यह जिंदगी में कभी चलती ट्रेन की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा."

"यात्रियों ने हिम्मत दिखाई यह अच्छी बात है, लेकिन अगर चोर का हाथ छूट जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था."

"उम्मीद है कि अगले स्टेशन पर यात्रियों ने उसे खुद सजा देने के बजाय जीआरपी पुलिस के हवाले कर दिया होगा."

यह भी पढ़ें: Chain Snatching: मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 08 Nov 2026 09:04 AM (IST)
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