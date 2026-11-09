पाकिस्तानी गाने पर इंडियन हसीना का डांस, वीडियो ने उड़ाया गर्दा

सोशल मीडिया पर इन दिनों सरहद पार के गानों का क्रेज भारतीय यूजर्स के सिर चढ़कर बोल रहा है. पाकिस्तानी म्यूजिक और उसके ट्रेंडिंग ट्रैक्स पर रील्स बनाने की जैसे होड़ सी मच गई है. इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक बेहद खूबसूरत हिंदुस्तानी लड़की का डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह पाकिस्तानी सिंगर जेन जोहेब (Zayn Zohaib) के सुपरहिट ट्रेंडिंग गाने पर अपनी कातिलाना अदाएं बिखेरती नजर आ रही है.

लड़की के ग्रेसफुल मूव्स और कातिलाना एक्सप्रेशन्स ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है और देखने वाले बार-बार इस वीडियो को लूप पर देख रहे हैं.

बीट्स पर दिखाए ऐसे मूव्स, चेहरे के एक्सप्रेशन पर फिदा हुए लोग

वायरल हो रहे इस रील में देखा जा सकता है कि लड़की जेन जोहेब के सुरीले गाने की एक-एक बीट पर बेहद खूबसूरती से थिरक रही है. उसके डांस स्टेप्स में इतनी नफासत और सहजता है कि हर कोई उसकी प्रतिभा का कायल हो गया है.

खुले बाल, इंडियन अटायर और चेहरे पर खिली हुई मुस्कान के साथ जब वह अपनी पतली कमर मटकाती है, तो पूरे वीडियो से नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है. कैमरे के सामने उसका कॉन्फिडेंस और एनर्जी लेवल इतना शानदार है कि यह रील लोगों का दिन बना रही है.

View this post on Instagram A post shared by Shreya Shah (@shreya_shah_20)

यह भी पढ़ें: Chain Snatching: मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो

इंटरनेट पर भड़का 'तारीफों का तूफान',

सरहद पार के गाने पर भारतीय हसीना का यह जलवा सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स दिल खोलकर लाइक और कमेंट्स की बरसात कर रहे हैं...

कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स ने लिखा कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती और इस लड़की ने इस गाने पर अब तक का सबसे बेस्ट डांस किया है. वहीं कुछ फैंस ने उसकी नेचुरल स्माइल और कातिलाना अदाओं को 10 में से 10 नंबर दिए हैं. यह वीडियो इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक हर जगह धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला