Gurgaon: 'विकास पगला गया है' गुड़गांव की सड़कों पर दौड़ा AC वाला अजीब ऑटो, जुगाड़ देख यूजर्स ने लिए मजे
Viral AC Auto rikshaw: वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नीले और पीले रंग का नॉर्मल दिखने वाला ऑटो रिक्शा गुड़गांव की सड़कों पर फर्राटे भर रहा है.
उत्तर भारत में इन दिनों सूरज देवता आग उगल रहे हैं. दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव (गुरुग्राम) में तापमान 40 से 45 डिग्री के पार जा रहा है. इस भयंकर गर्मी में अगर आपको कहीं जाना पड़े और वो भी ऑटो रिक्शा से, तो समझो पसीने से नहाना तय है. लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर गुड़गांव का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी. दरअसल, गुड़गांव की सड़कों पर एक ऐसा अनोखा ऑटो रिक्शा चलता हुआ दिखाई दिया है, जिसके अंदर बकायदा एक चालू हालत में एयर कंडीशनर यानी AC लगा हुआ है. इस भयंकर गर्मी में ठंडी-ठंडी हवा देने वाले इस ऑटो का वीडियो इंटरनेट पर आते ही छा गया है और लोग इस देसी जुगाड़ के दीवाने हो गए हैं.
सोशल मीडिया पर 'दीपांशी' ने शेयर किया वीडियो, मिनटों में हो गया वायरल
इस मजेदार और ठंडी-ठंडी राहत देने वाले वीडियो को इंस्टाग्राम पर 'दीपांशी' नाम की एक यूजर ने शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नीले और पीले रंग का नॉर्मल दिखने वाला ऑटो रिक्शा गुड़गांव की सड़कों पर फर्राटे भर रहा है. लेकिन जैसे ही कैमरा ऑटो के अंदर जाता है, वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं. ऑटो के अंदर पीछे की सीट के ऊपर एक वर्किंग AC यूनिट फिट की गई है, जो अंदर बैठे पैसेंजर्स को शिमला जैसी ठंडक का अहसास करा रही है. जहां बाहर लोग गर्मी से बेहाल हैं, वहीं इस ऑटो में सफर करने वाले लोग मजे से AC की ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं.
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ट्रैफिक और 40 डिग्री की गर्मी का तोड़, पैसेंजर्स के लिए बना वरदान
गुड़गांव जैसे शहरों में नौकरीपेशा लोगों को रोजाना लंबे ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता है. ऐसे में दोपहर के वक्त ऑटो का सफर किसी सजा से कम नहीं होता. लेकिन इस ऑटो वाले भाई साहब ने अपने पैसेंजर्स के आराम के लिए जो दिमाग लगाया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है. सोशल मीडिया पर लोग इसे शहरी ट्रांसपोर्ट का फ्यूचर (भविष्य) बता रहे हैं. इस जुगाड़ को देखकर लग रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब आपको हर नुक्कड़ पर AC वाले ऑटो खड़े मिलेंगे. लोग इस बात से बेहद खुश हैं कि किसी ने आम जनता की इस सबसे बड़ी परेशानी को समझा और उसका इतना शानदार सॉल्यूशन निकाल लिया.
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सोशल मीडिया पर जनता ने लिए मजे, बोले- चंडीगढ़ में भी भेजो यार!
इस AC वाले ऑटो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. कुछ लोग तो मजाक में कह रहे हैं कि भाई इस ऑटो में बैठने के बाद तो बड़ी-बड़ी लग्जरी कारों में सफर करने का मजा भी फीका पड़ जाएगा. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "भाई, ऐसा एक ऑटो हमारे चंडीगढ़ में भी भिजवा दो, यहां भी बहुत गर्मी है." दूसरे यूजर ने लिखा, "वाह! लगता है विकास पगला गया है.
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Source: IOCL