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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगखिलौनों की उम्र में बच्चे ने चलाई भारी-भरकम पोकलेन मशीन, वायरल वीडियो देख दंग रह गए लोग

खिलौनों की उम्र में बच्चे ने चलाई भारी-भरकम पोकलेन मशीन, वायरल वीडियो देख दंग रह गए लोग

अक्सर इस उम्र के बच्चे रिमोट कंट्रोल वाली छोटी गाड़ियों और जेसीबी जैसे प्लास्टिक के खिलौनों से खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस वायरल वीडियो की कहानी एकदम उलट है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 01 Jun 2026 03:53 PM (IST)
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सोशल मीडिया की दुनिया में हर रोज टैलेंट के ढेरों वीडियो सामने आते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर इंसान अपनी उंगलियां दांतों तले दबाने पर मजबूर हो जाता है. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने बड़े-बड़े हैवी ड्राइवर्स के पसीने छुड़ा दिए हैं. वायरल हो रहे इस वीडियो में एक नन्हा सा बच्चा, जिसकी उम्र शायद अभी ठीक से स्कूल जाने की भी नहीं होगी, वो मिट्टी खोदने वाली एक विशालकाय और भारी-भरकम 'पोकलेन मशीन' (Excavator) को किसी प्रोफेशनल ऑपरेटर की तरह चुटकियों में दौड़ाता और ऑपरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है. इस छोटे बच्चे का कॉन्फिडेंस और मशीन पर उसकी ग्रिप देखकर हर कोई दंग रह गया है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तहलका मचा रहा है.

खिलौनों से खेलने की उम्र में भारी-भरकम पोकलेन मशीन पर जमाया कब्जा

अक्सर इस उम्र के बच्चे रिमोट कंट्रोल वाली छोटी गाड़ियों और जेसीबी जैसे प्लास्टिक के खिलौनों से खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस वायरल वीडियो की कहानी एकदम उलट है. मुख्य खबर के मुताबिक, इस छोटे बच्चे ने किसी प्लास्टिक के खिलौने को नहीं, बल्कि सचमुच की एक भीमकाय पोकलेन मशीन के केबिन में बैठकर उसके लीवर्स और हैंडल्स पर अपना कब्जा जमा लिया है. हैरानी की बात यह है कि मशीन के केबिन में न तो उसके पास कोई बड़ा शख्स बैठा दिखाई दे रहा है और न ही कोई उसे गाइड कर रहा है. बच्चा पूरी तरह से अकेला है और अपने नन्हे हाथों से उस बड़ी मशीन को ऐसे कंट्रोल कर रहा है मानो वह कोई एक्सपर्ट ऑपरेटर हो, जो बरसों से यही काम कर रहा है.

 
 
 
 
 
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वीडियो में दिखा अद्भुत नजारा, नन्हे हाथों का कमाल देखकर चौंक गए लोग

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नीली टी-शर्ट पहने यह छोटा उस्ताद पोकलेन मशीन के केबिन में ड्राइवर की सीट पर बैठा है. उसके पैर भले ही नीचे तक ठीक से न पहुंच रहे हों, लेकिन उसके हाथ मशीन के कंट्रोल्स पर पूरी मुस्तैदी से जमे हुए हैं. केबिन में एक छोटा सा पंखा भी लगा हुआ है. वीडियो के दूसरे हिस्से में दिखता है कि यह बच्चा न सिर्फ मशीन में बैठा है, बल्कि वह उसे कीचड़ और मिट्टी के बीच असल में ऑपरेट कर रहा है. पोकलेन का विशालकाय बकेट ऊपर उठता है और बच्चा बेहद आसानी से पूरी मशीन को मूव करता है. उसकी चेहरे पर जरा सा भी डर या झिझक नहीं है, बल्कि वह एकदम शांत और फोकस्ड होकर अपना काम कर रहा है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट में बर्तन साफ करता मिला IRCTC स्टाफ, वीडियो हो गया वायरल

सोशल मीडिया पर 'छोटे उस्ताद' के फैन हुए लोग, कमेंट्स की आई बाढ़

वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स पूरी तरह से क्रेजी हो गए हैं. कमेंट सेक्शन में लोग बच्चे के इस अनोखे टैलेंट की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने मजाक करते हुए लिखा, "भाई, मुझे तो लगता है कि यह बच्चा पिछले जन्म में भी पोकलेन ऑपरेटर ही था, कमाल का बैलेंस है." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "इतनी कम उम्र में इतना गजब का फोकस, बड़े-बड़े ड्राइवर्स इसके सामने फेल हैं." हालांकि, कुछ यूजर्स ने बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई है और लिखा है कि टैलेंट अपनी जगह है लेकिन इतने छोटे बच्चे को अकेले इतनी भारी मशीन के साथ छोड़ना खतरनाक हो सकता है. बहरहाल, जो भी हो, इस छोटे बच्चे की 'हैवी ड्राइविंग' ने इस समय सोशल मीडिया पर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रखा है.

यह भी पढ़ें: जो चीज तकलीफ दे रही है निकलवाते क्यों नहीं? बारात में कपल का अजीब डांस वायरल, यूजर्स ने जमकर लिए मजे

Published at : 01 Jun 2026 03:53 PM (IST)
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