हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगऐसा लगा धरती फट जाएगी! धमाके की आवाज से दुकान में बैठा शख्स तीन बार गिरा- वीडियो देख फटी रह जाएगी आंखें

ऐसा लगा धरती फट जाएगी! धमाके की आवाज से दुकान में बैठा शख्स तीन बार गिरा- वीडियो देख फटी रह जाएगी आंखें

वायरल हो रहे वीडियो में लालकिले के आसपास के बाजार का एक दुकानदार धमाके की कानों सुनी बता रहा है. इस शख्स ने धमाके की आवाज अपने कानों से सुनी और जो बताया वो बेहद डरावना था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 11 Nov 2025 03:13 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के दिल यानी लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए धमाके के बाद अब एक प्रत्यक्षदर्शी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो हर किसी को झकझोर रहा है क्योंकि इसमें उस शख्स ने अपने अनुभव को बेहद सटीक और डरे हुए लहजे में बताया है. वीडियो देखकर आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि लाल किले पर हुआ ये धमाका कितना खतरनाक और भयानक था. वायरल वीडियो में धमाके की आवाज का सच जान यूजर्स के प्राण मुंह को आ गए हैं.

प्रत्यक्षदर्शी बोला, ऐसा लगा धरती फट जाएगी!

वायरल हो रहे वीडियो में लालकिले के आसपास के बाजार का एक दुकानदार धमाके की कानों सुनी बता रहा है. इस शख्स ने धमाके की आवाज अपने कानों से सुनी और जो बताया वो बेहद डरावना था. शख्स वीडियो में न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहता है...“मैं दुकान में कुर्सी पर बैठा था. धमाके की आवाज इतनी जोर से आई कि मैं हैरान रह गया. मैंने इतना तेज धमाका अपने जीवन में कभी नहीं सुना. ऐसा लग रहा था मानों धरती फट जाएगी. मैं आवाज से तीन बार कुर्सी से गिरा. गिरा फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा… ऐसा तीन बार हुआ.”

लाल किला मेट्रो स्टेशन के सामने हुआ था धमाका

यह धमाका सोमवार शाम उस वक्त हुआ जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के आसपास सामान्य भीड़भाड़ चल रही थी. लोग दफ्तरों से घर लौट रहे थे, कई पर्यटक लाल किले के सामने तस्वीरें खींच रहे थे. तभी एक कार से तेज धमाके की आवाज आई और देखते ही देखते आसपास अफरा-तफरी मच गई. धमाके की वजह से कुछ गाड़ियों में आग लग गई और आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए. स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज पुरानी दिल्ली के कई किलोमीटर तक सुनी गई.

यह भी पढ़ें: 15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल

सहम गए यूजर्स भी

वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वैसे ही इसे लाखों लोगों ने देखा तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स अब वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...धमाके के गुनाहगारों को सख्त सजा हो. एक और यूजर ने लिखा...कितना भयानक रहा होगा वो मंजर. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दिल्ली को दहलाने वाले बचेंगे नहीं.

यह भी पढ़ें: जब पब्लिक के बीच झूमते नजर आए हीरो नंबर-1, यूजर्स बोले- ओरिजिनल गोविंदा भी अब डुप्लीकेट लग रहा

Published at : 11 Nov 2025 03:13 PM (IST)
Tags :
Delhi Blast TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर था पूरे टेरर रैकेट का मास्टरमाइंड, टारगेट कुछ और था?
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर था पूरे टेरर रैकेट का मास्टरमाइंड, टारगेट कुछ और था?
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: 3 बजे अमित शाह की जांच एजेंसियों के अधिकारियों के साथ होगी बड़ी बैठक
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके की जांच पहुंची Lucknow, आतंकी कनेक्शन को लेकर छापेमारी
Delhi Red Fort Blast: चहल-पहल के बीच जब अचानक हुआ धमाका, सामने आया ताजा वीडियो | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके को लेकर गृह मंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई खत्म | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली के बाद अब लखनऊ में तेज जांच, डॉक्टर परवेज के ठिकानों पर छापा | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर था पूरे टेरर रैकेट का मास्टरमाइंड, टारगेट कुछ और था?
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर था पूरे टेरर रैकेट का मास्टरमाइंड, टारगेट कुछ और था?
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
शिक्षा
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
हेल्थ
Heart Attack: घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Embed widget