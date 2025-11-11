दिल्ली के दिल यानी लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए धमाके के बाद अब एक प्रत्यक्षदर्शी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो हर किसी को झकझोर रहा है क्योंकि इसमें उस शख्स ने अपने अनुभव को बेहद सटीक और डरे हुए लहजे में बताया है. वीडियो देखकर आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि लाल किले पर हुआ ये धमाका कितना खतरनाक और भयानक था. वायरल वीडियो में धमाके की आवाज का सच जान यूजर्स के प्राण मुंह को आ गए हैं.

प्रत्यक्षदर्शी बोला, ऐसा लगा धरती फट जाएगी!

वायरल हो रहे वीडियो में लालकिले के आसपास के बाजार का एक दुकानदार धमाके की कानों सुनी बता रहा है. इस शख्स ने धमाके की आवाज अपने कानों से सुनी और जो बताया वो बेहद डरावना था. शख्स वीडियो में न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहता है...“मैं दुकान में कुर्सी पर बैठा था. धमाके की आवाज इतनी जोर से आई कि मैं हैरान रह गया. मैंने इतना तेज धमाका अपने जीवन में कभी नहीं सुना. ऐसा लग रहा था मानों धरती फट जाएगी. मैं आवाज से तीन बार कुर्सी से गिरा. गिरा फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा… ऐसा तीन बार हुआ.”

लाल किला मेट्रो स्टेशन के सामने हुआ था धमाका

यह धमाका सोमवार शाम उस वक्त हुआ जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के आसपास सामान्य भीड़भाड़ चल रही थी. लोग दफ्तरों से घर लौट रहे थे, कई पर्यटक लाल किले के सामने तस्वीरें खींच रहे थे. तभी एक कार से तेज धमाके की आवाज आई और देखते ही देखते आसपास अफरा-तफरी मच गई. धमाके की वजह से कुछ गाड़ियों में आग लग गई और आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए. स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज पुरानी दिल्ली के कई किलोमीटर तक सुनी गई.

सहम गए यूजर्स भी

वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वैसे ही इसे लाखों लोगों ने देखा तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स अब वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...धमाके के गुनाहगारों को सख्त सजा हो. एक और यूजर ने लिखा...कितना भयानक रहा होगा वो मंजर. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दिल्ली को दहलाने वाले बचेंगे नहीं.

