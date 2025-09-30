सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जो देखने वालों के चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं. ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है. एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें पिता ऑफिस से घर लौटते ही उनकी दोनों बेटियां घर के ही दुपट्टे को राजस्थानी महिलाओं की तरह औढ़ लेती हैं और जैसे ही पिता घर में प्रवेश करते हैं, राजस्थानी चौधरी गाने पर डांस करने लगती हैं. यह दृश्य देखने में इतना प्यारा और मस्ती भरा लगता है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं.

पिता के साथ चौधरी गाने पर जमकर थिरकीं बेटियां

वीडियो की शुरुआत में साफ दिखता है कि बेटियां घर के एक कोने में खड़ी हैं और उनके पास रखे दुपट्टे को राजस्थानी पारंपरिक अंदाज में ओढ़ा गया है. जैसे ही पिता घर के दरवाजे से अंदर आते हैं, बेटियां अचानक उत्साहित होकर गाने के साथ ठुमके मारने लगती हैं. उनका डांस इतनी मासूमियत और जोश से भरा हुआ है कि तुरंत ही पिता की भी नजरें उन पर टिक जाती हैं. थोड़ी ही देर में बेटियां अपने पिता से भी डांस करने का आग्रह करती हैं. पिता थोड़े हिचकिचाते हुए भी बेटियों के जोश और मस्ती में शामिल हो जाते हैं. फिर क्या था, घर में पूरे परिवार के साथ राजस्थानी चौधरी गाने पर जमकर ठुमके लगे. वीडियो में पिता और बेटियों का तालमेल देखने लायक है और उनकी खुशी सीधे कैमरे में कैद हो गई है.

यूजर्स बोले, हमारे पिता ऐसा करने पर कूट देते हैं

सोशल मीडिया यूज़र्स इस वीडियो को देखकर बहुत खुश हैं. कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि “छोटे-छोटे पलों में भी परिवार की खुशियां ऐसी ही जश्न मनाई जाती हैं.” कई लोगों ने लिखा कि यह वीडियो परिवार के प्यार और बच्चों की मासूमियत का शानदार उदाहरण है. एक यूजर ने तो लिखा कि हम अगर पिता जी के साथ ये कर दें तो पिता जी हमें कूट दें. वीडियो को takarugang नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

