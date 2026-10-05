ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: मौत को मात! दूसरी मंजिल से गिरे बच्चे के लिए मसीहा बना शख्स

Video: मौत को मात! दूसरी मंजिल से गिरे बच्चे के लिए मसीहा बना शख्स

मिस्र में दूसरी मंजिल की बालकनी से नीचे गिरे एक बच्चे को नीचे खड़े जांबाज शख्स ने अपनी जान पर खेलकर हवा में ही सुरक्षित लपक लिया, रोंगटे खड़े कर देने वाला यह वीडियो देख हैरान हो गए लोग.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 05 Oct 2026 06:48 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा हैरान करने वाला वीडियो तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. मिस्र के गीजा प्रांत से सामने आए इस दिल दहला देने वाले मामले में एक चार साल का मासूम बच्चा दूसरी मंजिल की बालकनी से अचानक नीचे गिर गया. 

तभी वहां मौजूद एक स्थानीय दुकानदार अहमद रजब ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कुछ ऐसा किया, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इंटरनेट पर इस खौफनाक हादसे और चमत्कारिक रेस्क्यू का वीडियो वायरल होते ही यह मामला तुरंत ट्रेंडिंग सेक्शन में टॉप पर आ गया है और हर कोई इस जांबाज शख्स की तारीफों के पुल बांध रहा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
सर मुझे भी साथ ले चलो, दोस्त हुए डिटेन तो शख्स ने दिल्ली पुलिस से लगाई गुहार
सर मुझे भी साथ ले चलो, दोस्त हुए डिटेन तो शख्स ने दिल्ली पुलिस से लगाई गुहार
ट्रेंडिंग
AI के दौर में क्यों परेशान हैं भारत के युवा? फाउंडर ने बताई काम की बात
AI के दौर में क्यों परेशान हैं भारत के युवा? फाउंडर ने बताई काम की बात
ट्रेंडिंग
जेठ जी के सामने बहू ने किया जोरदार डांस, 'फिल्म तू कैसे देखेगी' पर लूटी महफिल
जेठ जी के सामने बहू ने किया जोरदार डांस, 'फिल्म तू कैसे देखेगी' पर लूटी महफिल
ट्रेंडिंग
Jantar-mantar: डिटेन करने आई बस की चाबी ले उड़े प्रदर्शनकारी, वीडियो वायरल
डिटेन करने आई बस की चाबी ले उड़े प्रदर्शनकारी, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वीडियो ने मचाया तहलका

सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही वीडियो तेजी से वायरल होने लगा. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गली में एक शख्स अपनी दुकान के बाहर खड़ा होता है. इसी दौरान अचानक ऊपर की बालकनी से एक बच्चा नीचे की तरफ गिरने लगा. वहां मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते, तब तक उस जांबाज शख्स ने बिना एक सेकंड गंवाए आगे बढ़कर बच्चे को जमीन पर टकराने से ठीक पहले अपने हाथों में जकड़ लिया.

मौत के मुंह से खींच लाया मासूम को

इंटरनेट यूजर्स इस जांबाज दुकानदार की फुर्ती और टाइमिंग को देखकर दंग हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि अगर शख्स एक सेकंड की भी देर कर देता, तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी. दूसरी मंजिल से गिरने के कारण बच्चे की जान को गंभीर खतरा था, लेकिन इस शख्स ने फुर्ती दिखाते हुए सीधे उस बच्चे को कैच कर लिया. 

यह भी पढ़ें: AI के दौर में क्यों परेशान हैं भारत के युवा? फाउंडर ने बताई काम की बात

जांबाज शख्स पर इंटरनेट यूजर्स ने लुटाया प्यार

सोशल मीडिया पर इस हैरतअंगेज वीडियो के वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है. इस बहादुर दुकानदार की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा, यह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि भगवान द्वारा भेजा गया एक फरिश्ता है, जिसने बच्चे को नया जीवन दिया है. 

वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, सुपरहीरो सिर्फ फिल्मों में नहीं होते, इस शख्स ने साबित कर दिया कि असली जिंदगी के हीरो ऐसे ही होते हैं. कुछ यूजर्स ने इस हैरान कर देने वाले कैच को देखकर लिखा कि जाको राखे साइयां मार सके न कोय, वहीं बड़ी संख्या में लोग मिस्र की सरकार से इस युवक को राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित करने की लगातार मांग कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Video: हरियाणवी गाने पर नाइजीरियाई लड़के के डांस ने मचाया गदर

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
सर मुझे भी साथ ले चलो, दोस्त हुए डिटेन तो शख्स ने दिल्ली पुलिस से लगाई गुहार
सर मुझे भी साथ ले चलो, दोस्त हुए डिटेन तो शख्स ने दिल्ली पुलिस से लगाई गुहार
ट्रेंडिंग
AI के दौर में क्यों परेशान हैं भारत के युवा? फाउंडर ने बताई काम की बात
AI के दौर में क्यों परेशान हैं भारत के युवा? फाउंडर ने बताई काम की बात
ट्रेंडिंग
जेठ जी के सामने बहू ने किया जोरदार डांस, 'फिल्म तू कैसे देखेगी' पर लूटी महफिल
जेठ जी के सामने बहू ने किया जोरदार डांस, 'फिल्म तू कैसे देखेगी' पर लूटी महफिल
ट्रेंडिंग
Jantar-mantar: डिटेन करने आई बस की चाबी ले उड़े प्रदर्शनकारी, वीडियो वायरल
डिटेन करने आई बस की चाबी ले उड़े प्रदर्शनकारी, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फॉर्म-6 विवाद: राहुल गांधी का ज्ञानेश कुमार पर निशाना - 'साबित हो गया कि...'
फॉर्म-6 विवाद: राहुल गांधी का ज्ञानेश कुमार पर निशाना - 'साबित हो गया कि...'
महाराष्ट्र
'पत्नी को I Love You' वाले ओवैसी के बयान पर नितेश राणे बोले, 'पागल आदमी...'
'पत्नी को I Love You' वाले ओवैसी के बयान पर नितेश राणे बोले, 'पागल आदमी...'
इंडिया
'पहले मैं...', मंच पर भिड़ गए CM विजय के विधायक और कांग्रेस सांसद
'पहले मैं...', मंच पर भिड़ गए CM विजय के विधायक और कांग्रेस सांसद
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का महा-डोज, रिलीज होंगी 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज
नेटफ्लिक्स पर अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का महा-डोज, रिलीज होंगी 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज
ओटीटी
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
स्पोर्ट्स
वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? एक क्लिक में जानें
वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? एक क्लिक में जानें
इंडिया
‘आपकी जगह जेल में है’, चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
‘आपकी जगह जेल में है’, चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
ऑटो
विदेशों में बढ़ी भारतीय गाड़ियों की डिमांड, आंकड़ा देगा चौंका
विदेशों में बढ़ी भारतीय गाड़ियों की डिमांड, आंकड़ा देगा चौंका
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget