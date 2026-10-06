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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकुत्ते को पंखा झलते बुजुर्ग का वीडियो वायरल, इमोशनल हुई इंटरनेट की दुनिया

कुत्ते को पंखा झलते बुजुर्ग का वीडियो वायरल, इमोशनल हुई इंटरनेट की दुनिया

सोशल मीडिया पर वायरल इस दिल छू लेने वाले वीडियो में बेजुबानों के प्रति इंसानी संवेदना की अनोखी मिसाल देखने को मिली, बेमिसाल प्रेम का यह नजारा इंटरनेट पर हर किसी को भावुक कर रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Oct 2026 08:45 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जिसे देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं. अक्सर कहा जाता है कि इंसान पैसों से गरीब हो सकता है, लेकिन दिल से अमीर होने के लिए दौलत की नहीं बल्कि एक साफ नियत और इंसानियत की जरूरत होती है. 

इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी गंभीर तंगहाली और गरीबी के बावजूद एक बेजुबान जानवर की निस्वार्थ भाव से देखभाल करते नजर आ रहे हैं. इस  वीडियो के सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही यह तेजी से ट्रेंड करने लगा, जिसे देखकर लाखों यूजर्स बुजुर्ग की दयालुता और इस अटूट प्रेम को सलाम कर रहे हैं.

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गरीबी पर भारी पड़ी बेजुबान की मोहब्बत

इस वायरल वीडियो में एक भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिल रहा है, जो हर किसी के दिल को गहराई से छू रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर दिखाई दे रही है, फटेहाल कपड़ों में भी एक बेजुबान जीव के साथ बैठे हुए हैं. 

उनके पास न तो रहने को पक्का मकान है और न ही ऐशो-आराम के साधन, लेकिन उनके पास एक बेहद दयालु दिल है. वह अपनी आधी-अधूरी रोटियों और रूखे-सूखे भोजन में से बड़े प्यार से उस बेजुबान को खिला रहे हैं, जिसे खाकर वह जीव भी उनके प्रति अपनी वफादारी और प्यार जता रहा है.

दौलत नहीं, बड़े दिल की है कहानी

वीडियो को देखकर यूजर्स का कहना है कि दुनिया में सबसे अमीर वही इंसान है जिसके पास दूसरों के लिए संवेदना और प्यार है. जहां आज के समय में लोग अपनी व्यस्त जिंदगी में इंसानों की मदद करने से कतराते हैं, वहीं इस बुजुर्ग ने अपनी तंगहाली को भूलकर इंसानियत की एक अनोखी मिसाल पेश की है. वह बेजुबान जानवर भी इस बुजुर्ग के प्यार को पूरी तरह समझ रहा है और उनके आसपास घूमते हुए अपनी खुशी जाहिर कर रहा है. 

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सोशल मीडिया पर उमड़ा यूजर्स का प्यार

वीडियो के वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में यूजर्स भावुक होकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. बुजुर्ग की दयालुता से प्रभावित होकर एक यूजर लिखता है कि, यह एक प्यारी आत्मा है जो दूसरी प्यारी आत्मा की देखभाल कर रही है. वहीं एक अन्य यूजर लिखता है कि, यह इस पूरे महीने की मेरी सबसे पसंदीदा क्लिप और बात है, जिसने दिल जीत लिया. लोग लगातार इस वीडियो पर दिल वाले इमोजी शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज के दौर में जब हर कोई पैसों के पीछे भाग रहा है, ऐसे में यह बुजुर्ग समाज के लिए इंसानियत का सबसे बड़ा सबक हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 08:45 AM (IST)
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