कुत्ते को पंखा झलते बुजुर्ग का वीडियो वायरल, इमोशनल हुई इंटरनेट की दुनिया

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जिसे देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं. अक्सर कहा जाता है कि इंसान पैसों से गरीब हो सकता है, लेकिन दिल से अमीर होने के लिए दौलत की नहीं बल्कि एक साफ नियत और इंसानियत की जरूरत होती है.

इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी गंभीर तंगहाली और गरीबी के बावजूद एक बेजुबान जानवर की निस्वार्थ भाव से देखभाल करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही यह तेजी से ट्रेंड करने लगा, जिसे देखकर लाखों यूजर्स बुजुर्ग की दयालुता और इस अटूट प्रेम को सलाम कर रहे हैं.

गरीबी पर भारी पड़ी बेजुबान की मोहब्बत

इस वायरल वीडियो में एक भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिल रहा है, जो हर किसी के दिल को गहराई से छू रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर दिखाई दे रही है, फटेहाल कपड़ों में भी एक बेजुबान जीव के साथ बैठे हुए हैं.

उनके पास न तो रहने को पक्का मकान है और न ही ऐशो-आराम के साधन, लेकिन उनके पास एक बेहद दयालु दिल है. वह अपनी आधी-अधूरी रोटियों और रूखे-सूखे भोजन में से बड़े प्यार से उस बेजुबान को खिला रहे हैं, जिसे खाकर वह जीव भी उनके प्रति अपनी वफादारी और प्यार जता रहा है.

दौलत नहीं, बड़े दिल की है कहानी

वीडियो को देखकर यूजर्स का कहना है कि दुनिया में सबसे अमीर वही इंसान है जिसके पास दूसरों के लिए संवेदना और प्यार है. जहां आज के समय में लोग अपनी व्यस्त जिंदगी में इंसानों की मदद करने से कतराते हैं, वहीं इस बुजुर्ग ने अपनी तंगहाली को भूलकर इंसानियत की एक अनोखी मिसाल पेश की है. वह बेजुबान जानवर भी इस बुजुर्ग के प्यार को पूरी तरह समझ रहा है और उनके आसपास घूमते हुए अपनी खुशी जाहिर कर रहा है.

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सोशल मीडिया पर उमड़ा यूजर्स का प्यार

वीडियो के वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में यूजर्स भावुक होकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. बुजुर्ग की दयालुता से प्रभावित होकर एक यूजर लिखता है कि, यह एक प्यारी आत्मा है जो दूसरी प्यारी आत्मा की देखभाल कर रही है. वहीं एक अन्य यूजर लिखता है कि, यह इस पूरे महीने की मेरी सबसे पसंदीदा क्लिप और बात है, जिसने दिल जीत लिया. लोग लगातार इस वीडियो पर दिल वाले इमोजी शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज के दौर में जब हर कोई पैसों के पीछे भाग रहा है, ऐसे में यह बुजुर्ग समाज के लिए इंसानियत का सबसे बड़ा सबक हैं.

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